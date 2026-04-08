Tritt gegen Polizist – Festnahme in Linz eskaliert

Tumultartige Szenen im Park vor dem Linzer Hauptbahnhof: Rund 20 Personen waren beteiligt. Ein 23-jähriger Linzer wurde festgenommen - im Anhaltraum eskalierte die Situation weiter.

Am Dienstagnachmittag, dem 8. April 2026, wurde eine Polizei-Fußstreife kurz vor 16 Uhr auf auffällige Szenen im Park vor dem Linzer Hauptbahnhof aufmerksam. Rund 20 Personen waren in eine Auseinandersetzung verwickelt. Aufgrund der unübersichtlichen Lage wurde rasch eine zweite Streife zur Unterstützung angefordert. Erste Erhebungen vor Ort zeigten, dass es sich um eine milieubedingte Auseinandersetzung zwischen amtsbekannten Personen handelte. Die Situation konnte schließlich unter Kontrolle gebracht werden.

23-Jähriger festgenommen

Im Zuge des Einsatzes wurde ein 23-jähriger Linzer wegen einer Ordnungsstörung festgenommen. Die Beamten brachten ihn zur Polizeiinspektion Linz Hauptbahnhof. Doch auch dort beruhigte sich die Lage nicht. Im Anhaltraum zeigte sich der Mann laut Polizei weiterhin aggressiv. Die Situation spitzte sich erneut zu.

Angriff auf Beamten im Anhaltraum

Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich berichtet, kam es schließlich zu einem tätlichen Angriff: Der 23-Jährige versetzte einem Beamten einen gezielten Fußtritt gegen das Schienbein. Daraufhin wurde der Mann wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt nach der Strafprozessordnung festgenommen. Die Polizisten brachten ihn zu Boden und fixierten ihn.

Hand- und Fußfesseln eingesetzt

Da der Beschuldigte weiterhin Widerstand leistete, mussten sowohl Hand- als auch Fußfesseln angelegt werden. Ein Beamter wurde bei dem Vorfall verletzt, der Festgenommene erlitt Abschürfungen an den Händen. „Mehrere Verwaltungsanzeigen werden vorgelegt. Zudem erfolgt eine Anzeige wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt sowie schwerer Körperverletzung“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.