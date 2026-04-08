Unterstützung für Vereine: Billa-Aktion kehrt zurück

Ab 9. April können BILLA-Kunden wieder ihre Lieblingsvereine unterstützen: Bei der vierten Runde der Aktion „I leb‘ für mein‘ Verein!“ gibt es pro Einkauf Lose.

(v.l.n.r.): Kai Pataky (BILLA Vorstand Vertrieb), Hans Niessl (Sport Austria-Präsident), Maskottchen Ferdl, Barbara Schlenkert (BILLA Gruppenleiterin Customer Relationship Management) und Michael Paterno (BILLA Vorstand Ressort Insights und Consumer) freuen sich auf den Start der beliebten BILLA Aktion „I leb‘ für mein‘ Verein!“.

(v.l.n.r.): Kai Pataky (BILLA Vorstand Vertrieb), Hans Niessl (Sport Austria-Präsident), Maskottchen Ferdl, Barbara Schlenkert (BILLA Gruppenleiterin Customer Relationship Management) und Michael Paterno (BILLA Vorstand Ressort Insights und Consumer) freuen sich auf den Start der beliebten BILLA Aktion „I leb‘ für mein‘ Verein!“.

Ab 9. April geht die beliebte BILLA-Aktion „I leb‘ für mein‘ Verein!“ in die vierte Runde. Kund:innen können bei ihren Einkäufen Lose sammeln und diese ihrem Lieblingsverein zuordnen. Über 100 Gratisprämien stehen für die Vereine bereit, darunter neue Sportgeräte wie Indoor-Slackrack, Kinder-Kletterwand oder Functional Rack. Erstmals können Lose auch gegen Vereins-Fotoshootings oder Erste-Hilfe-Kurse eingetauscht werden.

Aktion zur Förderung des österreichischen Vereinssports

„Sportvereine sind das Herz jeder Gemeinschaft“, betonen Kai Pataky und Michael Paterno vom BILLA-Vorstand. „Mit der Aktion geben wir jedem Verein die Möglichkeit, zu wachsen und Nachwuchs zu fördern.“ Auch Sport Austria-Präsident Hans Niessl lobt die Initiative: „BILLA leistet einen wertvollen Beitrag für den organisierten Sport und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“

Gratisprämien für den Vereinssport warten

Lose gibt es ab einem Einkaufswert von 15 Euro in allen teilnehmenden BILLA-Märkten. Vereine können sich online registrieren und die gesammelten Lose für Prämien einlösen. Zusätzlich können Kunden bei interaktiven Challenges Extra-Lose gewinnen, die den Vereinsfonds weiter aufstocken. Die Aktion läuft bis 23. Mai 2026, Lose können Vereinen bis 7. Juni zugeordnet werden.