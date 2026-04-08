Lottoziehung am 8. April: Diese Zahlen sind ein Vermögen wert

Um rund 300.000 Euro ging es bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, den 8. April. Welche Zahlen heute gezogen wurden, liest du hier.

Der Sonntag Abend hat einer Steirerin bzw. einem Steirer noch ein spätes, sehr lukratives Ostergeschenk gebracht und damit die Tür in die Welt der Millionäre geöffnet: Bei der Lotto Ziehung wurden nämlich exakt jene Zahlen gezogen, die im zweiten von vier Quicktipps auf der Quittung eben dieser Steirerin bzw. dieses Steirers standen. Und da es sich um den einzigen Sechser der Runde handelte, knackte sie bzw. er den Jackpot im Alleingang und bekam 1,3 Millionen Euro, 5 Minuten berichtete.

Lotto: Rund 300.000 Euro warteten am Mittwoch auf glücklichen Gewinner

Am heutigen Mittwoch, 8. April, ging es nach dem geknackten Jackpot um rund 300.000 Euro. Welche Zahlen gezogen wurden, liest du hier.