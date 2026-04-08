Bis zu 20 Grad: So wird das Wetter in Österreich am Donnerstag

Am Donnerstag scheint in weiten Teilen Österreichs die Sonne. Nur zwischen Arlberg und Salzkammergut ziehen Wolken durch, vereinzelt ist etwas Regen möglich. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 10 und 20 Grad.

Die Frühwerte liegen zwischen minus 4 und plus 6 Grad, tagsüber werden Temperaturen von 10 bis 20 Grad erreicht, mit den höchsten Werten im Westen und Süden.

Die Frühwerte liegen zwischen minus 4 und plus 6 Grad, tagsüber werden Temperaturen von 10 bis 20 Grad erreicht, mit den höchsten Werten im Westen und Süden.

Am Donnerstag zeigt sich in weiten Teilen Österreichs sonniges Wetter. Besonders im Westen, Süden und in der Osthälfte bleibt es freundlich. Zwischen Arlberg und Salzkammergut ziehen tagsüber allerdings zeitweise Wolken auf, lokal sind dort auch einzelne Regentropfen nicht ausgeschlossen. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, im Osten teils lebhaft aus Nordwest bis Nord. Die Frühwerte liegen zwischen minus 4 und plus 6 Grad, tagsüber werden Temperaturen von 10 bis 20 Grad erreicht, mit den höchsten Werten im Westen und Süden.