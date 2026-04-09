Verletzt: E-Scooter Fahrer fuhr frontal auf Gruppe zu – Zeugen gesucht

In der Nacht auf den 9. April 2026 kam es in Dornbirn (Vorarlberg) zu einem Unfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einer Fußgängerin.

Gegen 00.30 Uhr war eine 19-jährige Frau mit vier Freunden vom Marktplatz in Richtung Rathaus unterwegs. Ein bislang unbekannter Mann fuhr mit einem E-Scooter mit hoher Geschwindigkeit auf die Gruppe zu und stieß frontal mit der jungen Frau zusammen.

Verletzt ins LKH

Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer in Richtung Hohenems. Die 19-Jährige erlitt eine Kopfverletzung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Dornbirn zu melden. Der gesuchte Fahrer ist etwa 20 Jahre alt. Er trug eine Schildkappe, einen schwarzen Hoodie und eine schwarze Hose. Beim Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen E-Scooter mit blauen und grünen Lichtern.