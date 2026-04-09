Schnee statt 20 Grad: Kaltfront bringt Winter zurück nach Österreich

Österreich ist im April angekommen. Das milde Frühlingswetter der vergangenen Tage nimmt am Freitag ein abruptes Ende. Stattdessen kündigen sich Regenschauer, Kälte und Schneefall in weiten Teilen des Landes an.

Aktuell präsentiert sich das Wetter in Österreich von seiner schönsten Seite. Sonnenschein und Temperaturen über der 20-Grad-Marke sorgen für echte Frühlingsgefühle. Im Hintergrund kündigt sich aber ein Wetterumschwung an – und der hat es in sich. Schon am Freitag sinken die Höchstwerte rapide. Zudem stellt sich Niederschlag ein. Schuld ist eine schwache Störung.

Die Schneefallgrenze sinkt

… unter anderem in der Steiermark. „Anfangs kann es im Raum Mariazell noch bis unter 1.000 Meter herab schneien, tagsüber schneit es dann nur mehr oberhalb von 1.200 bis 1.500 Meter Seehöhe“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria in einer ersten Prognose. Die Temperaturen liegen am Nachmittag nur mehr bei etwa 10 bis 12 Grad. In Kärnten zeigt sich ein ähnliches Bild: „Am Freitag kann es am Tauernhauptkamm bereits von der Früh weg von Norden leichten Niederschlag geben mit einer Schneefallgrenze um 1.800 Meter Seehöhe. Die Schneefallgrenze liegt von Ost nach West meist bei 1.600 bis 2.000 Meter Seehöhe.“ Generell sei im südlichsten Bundesland zunächst kein flächendeckender Regen zu erwarten. Laut David Kaufmann von Tauernwetter seien Schauer entlang der Karnischen Alpen und in den Tauern am wahrscheinlichsten. „Südlich der Drau bleiben sie eher die Ausnahme.“

Nach sonnigem Wochenende wieder Regen

Über das Wochenende stellt sich dann eine vorübergehende Wetterbesserung ein. Sowohl der Samstag als auch der Sonntag verlaufen freundlich. Ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet die Österreicher. Zum Wochenstart nimmt die Niederschlagsneigung in Österreich jedoch erneut zu. Konkret heißt es aus der Zentrale der Geosphere Austria: „Vor allem in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberkärnten muss mit Regenfällen gerechnet werden.“ Auch in der Steiermark bleibt es nicht trocken.

Erneute Schlechtwetterfront

Am Dienstag zieht dann endgültig ein Tief über das Land und sorgt fast überall für trübes Wetter. „Am häufigsten regnet es voraussichtlich in Vorarlberg und Tirol“, so die Fachleute der Geosphere. Kaufmann hat außerdem eine erste Prognose für Kärnten: „Am Dienstag sorgt ein Italientief aus heutiger Sicht in allen Landesteilen verbreitet für Regen, in einzelnen höher gelegenen Tälern könnte der Niederschlag sogar in Schneeregen oder Schneefall übergehen.“ Die Temperaturen erreichen nur mehr 3 bis 10 Grad.