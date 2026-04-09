Vermisstenfall nahm unerwartete Wendung: Mann festgenommen

Ein Polizeieinsatz in Gumpoldskirchen nahm Ende März eine unerwartete Wendung: Was als Abgängigkeitsmeldung begann, führte zu umfangreichen Sicherstellungen von Suchtmitteln, verbotener Pyrotechnik und Waffen.

Bedienstete der Polizeiinspektion Gumpoldskirchen wurden am 31. März 2026, gegen 20 Uhr, zu einer Wohnadresse in Gumpoldskirchen (Niederösterreich) wegen einer möglichen Abgängigkeit gerufen. Beim Eintreffen nahmen die Beamten starken Cannabisgeruch wahr. Sie konnten zwei Männer mit mehreren Gramm Suchtgift in der Garage antreffen. Der 43-jährige Beschuldigte flüchtete in das Wohnhaus und sperrte sich ein.

Drogen und 120 Kilogramm Pyrotechnik sichergestellt

Bei den anschließend durchgeführten Hausdurchsuchungen an den Wohnadressen der Beschuldigten konnten beim 43-Jährigen mehrere Gramm Kokain sowie etwa 20 Gramm Cannabis sichergestellt werden. Er wurde der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt angezeigt. An der Wohnadresse des 34-jährigen Beschuldigten in Wien stellten die Polizistinnen und Polizisten etwa 500 Gramm Cannabis, 110 Gramm Ecstasy, 40 Gramm Kokain, 20 Behältnisse mit vermutlichem Crystal Meth, etwa 150 Gramm Amphetamine und Methamphetamine, diverse Säckchen mit derzeit noch unbekanntem Pulver sowie sogenannte Magic Mushrooms und mehrere Medikamenten- und Tablettenpackungen sicher.

©LPD NÖ Rund 120 Kilo Pyrotechnik wurden sichergestellt.

Zudem wurden rund 55 Kilogramm manipulierte und mit elektrischen Zündern versehene Pyrotechnik, etwa 65 Kilogramm verbotene Pyrotechnik (F3 und F4) und diverse Waffen (u.a. Schreckschusswaffen, Pfefferspray, Messer) mit Unterstützung eines sprengstoffkundigen Organs der Landespolizeidirektion Wien und des Entminungsdienstes sichergestellt. Gegen den 34-Jährigen bestand ein aufrechtes Waffenverbot. Er wurde vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert.