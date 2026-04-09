Monate später: Mann nach Raubüberfall auf Supermärkte in U-Haft

Im Dezember 2025 verübte ein vermummter Mann einen Raubüberfall auf eine Supermarktfiliale in Güssing. Nun konnte der Täter ausgeforscht und festgenommen werden

Am 18. Dezember des Vorjahres zückte ein Mann in einer Supermarktfiliale in Güssing eine Faustfeuerwaffe und forderte von der Kassierin die Herausgabe des Geldes aus der Kassa. Er konnte mit der Tageslosung in der Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages flüchten. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung blieb vorerst erfolglos. Im Zuge der Spurensicherung und der nachfolgenden Ermittlungstätigkeiten wurden unter anderem Spuren des Täters gesichert.

Internationaler Fahndungserfolg: 46-Jähriger festgenommen

Im Jänner 2026 ereignete sich in Körmend (Ungarn) ebenfalls ein Raubüberfall auf eine Supermarktfiliale mit ähnlichem Vorgehen des Täters. Durch die professionelle internationale Zusammenarbeit zwischen der Kriminalpolizei des Komitates Vas in Szombathely und dem Landeskriminalamt Burgenland – Außenstelle Oberwart, wurde ein Tatzusammenhang hergestellt und in weiterer Folge ein 46-jähriger ungarischer Staatsbürger als mutmaßlicher Täter der beiden Raubüberfälle ausgeforscht.

Mann in U-Haft

Am 18. März 2026 wurde der 46-jährige Mann durch Einsatzkräfte der Polizei des Komitats Vas festgenommen. Im Zuge der Vernehmung gestand dieser die Raubüberfälle auf die Supermarktfilialen in Güssing und Körmend verübt zu haben. Die Staatsanwaltschaft in Szombathely verhängte über ihn die Untersuchungshaft, er wurde in die Justizanstalt Szombathely eingeliefert.