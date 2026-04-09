Totenruhe gestört! Unbekannte brechen reihenweise Gräber und Särge auf

Die Polizei Niederösterreich bittet um Hinweise zu wiederholten Störungen der Totenruhe auf Friedhöfen im Bundesland. Unbekannte Täter sollen seit April 2025 Grabplatten verschoben, Gruften aufgebrochen und Särge beschädigt haben.

Seit April 2025 kommt es auf Friedhöfen in Niederösterreich immer wieder zu Störungen der Totenruhe.

Seit April 2025 kommt es auf Friedhöfen in Niederösterreich immer wieder zu Störungen der Totenruhe.

Seit zumindest April 2025 stehen bislang unbekannte Täter im Verdacht, auf verschiedenen Friedhöfen in Niederösterreich Gruften bzw. Gräber durch Verschieben der Grabplatten, Eindringen in die Gruften und Gräber sowie durch das Aufschneiden und Aufbrechen der darin befindlichen Särge, die Totenruhe gestört zu haben. „Die Gräber gehören keiner bestimmten Ethnie, Gruppe oder Gemeinschaft an“, teilt die Polizei mit.

Mysteriöse Grab-Plünderungen seit April 2025: Polizei bittet um Hinweise

Bei einigen Leichen fehlen einzelne Zähne oder waren Teile des Kiefers herausgebrochen, was darauf hinweist, dass offensichtlich Goldzähne entnommen wurden. Ein Diebstahl konnte jedoch nicht eindeutig festgestellt bzw. nachgewiesen werden, da Hinterbliebene keine Angaben darüber machen konnten, ob die Verstorbenen Goldzähne hatten oder ob sich Wertgegenstände an den Leichen oder in den Särgen befanden.