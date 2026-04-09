Vermisster Kater „Pezi“ nach über drei Monaten wieder zu Hause
Nach über drei Monaten kehrt der Langhaar-Kater Pezi aus Salzburg endlich wieder nach Hause zurück. Er hatte zuvor am Tierschutzhof Pfotenhilfe auf seine Finder gewartet. Tierschützer fordern Chip- und Registierungspflicht.
Ein älterer Langhaar-Kater, der seit Ende letzten Jahres in Salzburg vermisst wurde, hat über drei Monate am Tierschutzhof Pfotenhilfe gewartet und konnte gestern endlich nach Hause zurückkehren. Seine Familie erkannte ihren schwarz-weißen „Pezi“ auf der Facebook-Seite der Pfotenhilfe, da dort am Dienstag ein Platz für ihn gesucht wurde und meldete sich sofort. Anfang Jänner haben die Finder den herrenlosen Kater zur Pfotenhilfe nach Lochen gebracht. Dort wurde er rundum versorgt sowie gechippt, gegen Parasiten behandelt, geimpft und auch seine Maulhöhle saniert. Der Kater wurde damals sofort als Fundtier im Tierschutzportal des Landes Salzburg sowie in sozialen Medien gepostet, da er leider keinen Chip hatte. Doch niemand meldete sich – bis vorgestern. Dabei war es eine knappe Angelegenheit, denn es hatte sich am Dienstag zunächst eine Familie gemeldet, die den Kater adoptieren wollte und auch schon fix einen Termin für Mittwoch vereinbart hatte.
Pfotenhilfe mahnt überfällige Chippflicht für Katzen ein: „Tierschutzministerium säumig“
Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler mahnt daher erneut eine Chip- und Registrierungspflicht auch für Katzen ein: „Wir bekommen so viele Katzen, die offensichtlich ein Zuhause haben, was man am Pflege- und Ernährungsstatus erkennen kann. Da sie aber keinen Chip haben, sind sie keinem Halter zuordenbar. Am ehesten werden diese noch über soziale Medien gefunden, was aber im Fall von Kater Pezi zunächst auch nicht half. Genauso wie bei Hunden muss jetzt endlich eine Chippflicht auch für Katzen kommen, denn diese sind nicht weniger wert und die Menschen hängen auch genauso an ihnen.
Das Tierschutzministerium ist hier wirklich säumig und reagiert nicht einmal auf unsere Forderungen! Tierschutzeinrichtungen könnten dadurch entlastet und auch den Tieren und ihren Haltern sehr viel Leid erspart werden. Und auch die Streunerkatzenproblematik könnte damit effizient eingedämmt werden.„