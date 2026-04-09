Vermisster Kater „Pezi“ nach über drei Monaten wieder zu Hause

Ein älterer Langhaar-Kater, der seit Ende letzten Jahres in Salzburg vermisst wurde, hat über drei Monate am Tierschutzhof Pfotenhilfe gewartet und konnte gestern endlich nach Hause zurückkehren. Seine Familie erkannte ihren schwarz-weißen „Pezi“ auf der Facebook-Seite der Pfotenhilfe, da dort am Dienstag ein Platz für ihn gesucht wurde und meldete sich sofort. Anfang Jänner haben die Finder den herrenlosen Kater zur Pfotenhilfe nach Lochen gebracht. Dort wurde er rundum versorgt sowie gechippt, gegen Parasiten behandelt, geimpft und auch seine Maulhöhle saniert. Der Kater wurde damals sofort als Fundtier im Tierschutzportal des Landes Salzburg sowie in sozialen Medien gepostet, da er leider keinen Chip hatte. Doch niemand meldete sich – bis vorgestern. Dabei war es eine knappe Angelegenheit, denn es hatte sich am Dienstag zunächst eine Familie gemeldet, die den Kater adoptieren wollte und auch schon fix einen Termin für Mittwoch vereinbart hatte.

Pfotenhilfe mahnt überfällige Chippflicht für Katzen ein: „Tierschutzministerium säumig“