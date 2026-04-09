Oberösterreich: Polizei fasst Ladendiebe nach Fahndung in Supermarkt

Nach einem Diebstahl in Rohrbach klickten rasch die Handschellen: Zwei Männer wurden wenig später in einem Supermarkt festgenommen. Die Spur führt über mehrere Bezirke und reicht Monate zurück.

Festnahme nach kurzer Flucht: Die Polizei konnte zwei Verdächtige in einem Supermarkt im Bezirk Rohrbach stellen.

Festnahme nach kurzer Flucht: Die Polizei konnte zwei Verdächtige in einem Supermarkt im Bezirk Rohrbach stellen.

Nach einem Ladendiebstahl am Dienstag, dem 7. April 2026, kurz vor 16 Uhr im Bezirk Rohrbach (Oberösterreich) ergriffen zwei Verdächtige die Flucht. Doch weit kamen sie nicht. Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und wurde rasch fündig: In einem weiteren Supermarkt im Stadtgebiet konnten die beiden Männer angehalten und festgenommen werden.

Verdächtige identifiziert

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 33 und 27 Jahren. Die Ermittlungen liefen unmittelbar nach der Festnahme auf Hochtouren. Dabei zeigte sich schnell, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt.

Serie von Diebstählen

Durch umfangreiche Ermittlungen konnten insgesamt neun Fakten geklärt werden. Der 33-Jährige konnte dabei eindeutig identifiziert werden. Dem jüngeren Verdächtigen werden drei Taten zur Last gelegt. Die Diebstähle ereigneten sich über mehrere Monate hinweg – von Oktober 2025 bis April 2026.

Tatorte in mehreren Bezirken

Die Spur der beiden Männer zieht sich durch mehrere Regionen Oberösterreichs. Die Tatorte reichen vom Stadtgebiet Linz bis nach Wels sowie vom Bezirk Linz-Land bis in den Bezirk Rohrbach. Damit erstreckt sich die Serie über mehrere Bezirke und Städte.

Überstellung angeordnet

Nach Abschluss der ersten Ermittlungen reagierte auch die Justiz. „Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete am 8. April 2026 die Überstellung der beiden Verdächtigen in die Justizanstalt Linz an“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.