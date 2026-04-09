Diebe flüchten mit 200 km/h vor Polizei durch Ortsgebiet

Mit bis zu 200 km/h flüchteten die Verdächtigen durch ein Ortsgebiet, bevor sie gestoppt wurden.

Mit bis zu 200 km/h flüchteten die Verdächtigen durch ein Ortsgebiet, bevor sie gestoppt wurden.

Ein Diebstahl in Steyregg (Bezirk Urfahr-Umgebung) eskalierte am Donnerstag, dem 9. April 2026, in eine gefährliche Verfolgungsjagd. Ein 47-jähriger Pole war mit seinem Abschleppwagen angereist, um ein Fahrzeug zu kaufen und wurde dabei Opfer eines Diebstahls. Der Mann stellte sein Fahrzeug nahe eines Autohändlers ab und versperrte es. Nach dem Kaufgespräch kehrte er zurück, öffnete den Wagen und legte seine Jacke mit Bargeld hinter den Fahrersitz. Während er sein Fahrzeug überprüfte, schlug ein Täter zu: Er öffnete die Beifahrertür und entwendete die Jacke.

Täter steigen ins Fluchtauto

Kurz darauf hielt ein weiteres Fahrzeug neben dem Tatort. Der Dieb stieg ein, und gemeinsam flüchteten die Verdächtigen in Richtung Pulgarn. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein und konnte das Fahrzeug wenig später im Ortsgebiet von St. Georgen an der Gusen ausfindig machen.

Mit Tempo 200 durch Ort

Die Flucht entwickelte sich zu einer riskanten Verfolgungsjagd. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich fuhren die Verdächtigen „mit Spitzen um 150km/h durch das Gusental und mit Tempo 200km/h durch das Lungitzer Ortsgebiet Richtung Ried in der Riedmark“.

Festnahme nach Straßensperre

Erst in Ried in der Riedmark konnte die Flucht gestoppt werden. Eine Straßensperre setzte der rasanten Fahrt ein Ende. Im Fahrzeug wurden drei georgische Staatsangehörige angehalten und festgenommen. Die gestohlene Jacke samt Bargeld konnte sichergestellt werden.