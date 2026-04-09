Hubschrauber-Rettung: In kurzen Hosen im Tiefschnee

Zwei junge Touristen mussten am Donnerstagnachmittag am Untersberg (Salzburg) per Polizeihubschrauber gerettet werden. Sie waren trotz Wintersperre und in Sommerkleidung in hochalpines Gelände aufgestiegen.

Ab 1.200 Metern liegt am Untersberg derzeit noch massiv Schnee... für den Dopplersteig gilt offiziell eine Wintersperre.

Ab 1.200 Metern liegt am Untersberg derzeit noch massiv Schnee... für den Dopplersteig gilt offiziell eine Wintersperre.

Die beiden Wanderer (19 und 20 Jahre alt) unterschätzten die winterlichen Bedingungen am Dopplersteig. Auf rund 1.400 Metern Seehöhe blieben sie im tiefen Schnee stecken und konnten weder vor noch zurück. In ihrer Not suchten sie Schutz in einer Felseinbuchtung und setzten einen Notruf ab.

Erfolgreiche Taubergung

Die Bergrettung Grödig wurde gegen 15.26 Uhr alarmiert. Da die Situation in der sogenannten „Halbhöhle“ bei der Dopplerstiege fliegerisch anspruchsvoll war, hielten sich die Bergretter für einen bodengebundenen Einsatz bereit. Dem Team des Polizeihubschraubers „Libelle“ gelang jedoch eine erfolgreiche Taubergung.

Völlig unzureichende Ausrüstung

Bei der Übergabe an die Bergrettung im Tal zeigte sich das volle Ausmaß: Die Männer trugen kurze Hosen, Pullover und leichtes Schuhwerk. Sie führten nicht einmal einen Rucksack mit sich. Ab 1.200 Metern liegt am Untersberg derzeit noch massiv Schnee… für den Dopplersteig gilt offiziell eine Wintersperre, auf die auch Schilder hinweisen.

„Großes Glück“

Die beiden Männer, die sich auf einer Europareise befinden, blieben zwar unverletzt, waren aber bereits stark unterkühlt und hatten durchnässte Schuhe. Die Bergretter versorgten sie mit Decken und warmem Tee. „Es wurde ihnen gesagt, dass sie großes Glück hatten“, so Ortsstellenleiter Alexander Schweiger.