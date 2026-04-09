Großschlag gegen Millionen-Betrüger: Internationales Netzwerk zerschlagen
Ermittlern aus dem Bundeskriminalamt, dem Amt für Betrugsbekämpfung und der Staatsanwaltschaft Wien ist ein massiver Schlag gegen die organisierte Finanzkriminalität gelungen.
Die Dimensionen des Betrugs sind gewaltig: Das System basierte auf einer Vielzahl von Scheinfirmen – Schätzungen zufolge könnte deren Zahl im vierstelligen Bereich liegen. Die Täter gingen dabei arbeitsteilig vor: Personen wurden gezielt nach Österreich gebracht, um formal als Firmeninhaber zu fungieren, und anschließend wieder ins Ausland verbracht. Der Schaden beträgt rund 4,8 Millionen Euro. „Die Ermittlungen richten sich gegen eine kriminelle Vereinigung, die überwiegend aus Beschuldigten mit Verbindungen nach Pakistan, Syrien, Afghanistan und Marokko besteht“, heißt es in einer aktuellen Aussendung.
Razzia im März
Bereits Anfang 2026 wurde die Arbeitsgruppe „Dolus“ ins Leben gerufen. Im März 2026 folgte der Zugriff: Bei einer Großaktion mit 16 Hausdurchsuchungen klickten für vier Verdächtige die Handschellen. Insgesamt soll es zehn Hauptverdächtige geben, heißt es weiter.
Die Sicherstellungen im Überblick:
- Rund 186.000 Euro Bargeld (sowie Fremdwährungen).
- 100 Mobiltelefone und 28 Computer.
- 200 Bankkarten sowie umfangreiche Dokumente.
Bislang konnten rund 190 involvierte Personen ausgeforscht werden. Neben dem Steuerbetrug stießen die Ermittler auch auf Fälle von Sozialleistungsbetrug, Scheinbeschäftigungen und Scheinehen.