Großschlag gegen Millionen-Betrüger: Internationales Netzwerk zerschlagen

Ermittlern aus dem Bundeskriminalamt, dem Amt für Betrugsbekämpfung und der Staatsanwaltschaft Wien ist ein massiver Schlag gegen die organisierte Finanzkriminalität gelungen.

Die Dimensionen des Betrugs sind gewaltig: Das System basierte auf einer Vielzahl von Scheinfirmen – Schätzungen zufolge könnte deren Zahl im vierstelligen Bereich liegen. Die Täter gingen dabei arbeitsteilig vor: Personen wurden gezielt nach Österreich gebracht, um formal als Firmeninhaber zu fungieren, und anschließend wieder ins Ausland verbracht. Der Schaden beträgt rund 4,8 Millionen Euro. „Die Ermittlungen richten sich gegen eine kriminelle Vereinigung, die überwiegend aus Beschuldigten mit Verbindungen nach Pakistan, Syrien, Afghanistan und Marokko besteht“, heißt es in einer aktuellen Aussendung.

Razzia im März

Bereits Anfang 2026 wurde die Arbeitsgruppe „Dolus“ ins Leben gerufen. Im März 2026 folgte der Zugriff: Bei einer Großaktion mit 16 Hausdurchsuchungen klickten für vier Verdächtige die Handschellen. Insgesamt soll es zehn Hauptverdächtige geben, heißt es weiter.