Felssturz-Tragödie: Strafanträge gegen Kärntner Chef und Ziviltechniker

Nach der Felssturz-Tragödie in Steyr mit zwei toten Kärntnern bringt die Staatsanwaltschaft Strafanträge gegen den Firmenchef und einen Ziviltechniker wegen fahrlässiger Tötung ein.

Nach dem tödlichen Felssturz von 2023 steht nun die juristische Aufarbeitung bevor. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Nach dem tödlichen Felssturz von 2023 steht nun die juristische Aufarbeitung bevor. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Nach der tragischen Felssturz-Katastrophe im Steyrer Stadtteil Christkindl hat die Staatsanwaltschaft nun Strafanträge gegen zwei Personen eingebracht. Das Unglück am 8. Februar 2023 kostete zwei Kärntnern das Leben: Ein 31-Jähriger und sein 64-jähriger Kollege wurden bei Sicherungsarbeiten von einem 3000 Kubikmeter großen Felsblock verschüttet.

Verdacht der fahrlässigen Tötung

Die Anklage wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung richtet sich gegen einen oberösterreichischen Ziviltechniker sowie den Senior-Chef der Kärntner Firma, der zugleich der Vater des verstorbenen 31-Jährigen ist. Laut Strafantrag wird einem der Angeklagten zur Last gelegt, „für die Sanierungsmaßnahmen eine nicht fachgerechte Methode gewählt zu haben“. Dem zweiten wird vorgeworfen, „als fachkundiger Ersteller der Ausschreibung vor Beginn der Abtragsarbeiten keine klare Planung der Abtragsmethoden und -arbeiten verlangt zu haben, die es ermöglicht hätte, das ausführende Unternehmen hinreichend vor der vorliegenden Gefahrensituation zu warnen“, wie aus einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ hervorgeht.

Bis zu zwei Jahre Haft drohen

Im Zentrum der juristischen Aufarbeitung steht die Frage, ob die Kärntner Firma vorab ausreichend über die extreme Gefährlichkeit des Hangs informiert wurde. Ein Verhandlungstermin für den Prozess steht noch nicht fest. Im Falle einer Verurteilung drohen den Beschuldigten bis zu zwei Jahre Haft, wobei bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung gilt.