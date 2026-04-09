Schnee und Regen ziehen von West nach Ost über Österreich

Der Freitag bringt Österreich einen trüben und nassen Tag. Eine Störung zieht von Westen nach Osten und sorgt verbreitet für Niederschlag.

Am Freitag, dem 10. April 2026, bestimmt eine schwache Störung das Wetter in Österreich. „Dichte Wolken ziehen von West nach Ost über das Land und sorgen verbreitet für einsetzenden Niederschlag“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Zunächst regnet es vor allem im Westen, im Tagesverlauf breitet sich der Niederschlag langsam ostwärts aus. Der Schwerpunkt liegt insgesamt am nördlichen Alpenrand.

Schneefallgrenze zwischen 1.000 und 2.000 Metern

Die Schneefallgrenze liegt je nach Region zwischen etwa 1.000 und 2.000 Metern. Chancen auf Sonnenschein sind allgemein gering, etwas besser sind sie nur im Süden und Südosten. Der Wind weht im Osten und Süden schwach, sonst mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest. Die Temperaturen liegen in der Früh in der Osthälfte zwischen minus 5 und plus 2 Grad, im Westen zwischen 3 und 8 Grad. Am Nachmittag werden im Norden und Osten 4 bis 10 Grad erreicht, sonst 12 bis 16 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.04.2026 um 22:22 Uhr aktualisiert