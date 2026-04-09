Migräne in Österreich: Bis zu 1 Million Menschen betroffen
Kopfschmerzen zählen auch in Österreich zu den häufigsten Erkrankungen. Trotzdem bleiben viele Betroffene allein. Eine Initiative will das ändern und setzt auf Austausch, Aufklärung und konkrete Hilfe.
Wusstest du, dass in Österreich bis zu 1 Million Menschen von Kopfschmerzen und Migräne betroffen sind? Laut WHO gehören Spannungskopfschmerzen und Migräne, nach Karies, zu den häufigsten Erkrankungen weltweit. Trotzdem werden Betroffene oft übersehen. Anders als ein gebrochenes Bein ist Migräne nicht sichtbar. Viele spielen ihre Schmerzen über Jahre hinweg herunter, funktionieren im Alltag und kämpfen im Stillen. Genau hier setzt die Selbsthilfeorganisation „Kopfweh Österreich“ an.
„Hilfe zur Selbsthilfe“ als Motto
Hilfe bei Migräne in Österreich bietet die Initiative „Kopfweh Österreich“ mit Aufklärung, Austausch und konkreten Angeboten für Betroffene. Die Initiative verfolgt ein klares Ziel: mehr Bewusstsein für Kopfschmerzerkrankungen schaffen und Betroffene vernetzen. Ihr Leitsatz lautet: „Hilfe zur Selbsthilfe!“ Dabei geht es nicht nur um Information, sondern auch um Austausch. Wer mit anderen spricht, merkt schnell: Man ist nicht allein. Gerade dieser persönliche Kontakt gibt vielen neue Kraft und Hoffnung.
Hast du oft Kopfschmerzen?
Seit Jahren im Einsatz für Betroffene
Seit 2007 organisiert „Kopfweh Österreich“ Fachvorträge und Treffen in ganz Österreich, sowohl vor Ort als auch online. Dort erhalten Betroffene und Interessierte fundierte Informationen zu Diagnosen, Therapieoptionen und ergänzenden Maßnahmen. Begleitet wird die Organisation von Ärzten aus allen Bundesländern, darunter auch Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Lampl aus Linz.
Unterstützung auf Augenhöhe
Ein besonderer Zugang: Viele im Team sind selbst betroffen. So auch Tamara Brandstätter, die das steirische Team leitet. Gemeinsam mit Kollegin Katja Fortmüller, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und Behindertenvertrauensperson, bringt sie fachliche und persönliche Erfahrung ein. Ziel ist es, Menschen dort abzuholen, wo sie stehen – ohne Druck, aber mit Verständnis.
Termine „Kopfweh Österreich“:
April 2026
- 9.04., 18 Uhr – Kärnten
Infoabend mit Physiotherapeut Dirk Weissensel
Ort: Selbsthilfe Kärnten – Dachverband
Anmeldung: kopfwehoesterreich.ktn@gmail.com
- 20.04., 18-19 Uhr – Graz
„Physiotherapie bei Migräne – Was macht Sinn? Was macht weniger Sinn?“
Mit Bernhard Taxer MSc, PhD
Ort: Selbsthilfe Steiermark, Lauzilgasse 25
Anmeldung: kopfwehoesterreich.stmk@gmail.com
Mai 2026
- 7.05., 17-18 Uhr – St. Pölten
Präsenzerfahrungsaustausch
Ort: City Hotel Design und Classic, Völklplatz 1
Anmeldung: kopfwehoesterreich.noe@gmail.com
- 11.05., 18-19 Uhr – Graz
Erfahrungsaustausch mit Tamara Brandstätter und Katja Fortmüller
Ort: Selbsthilfe Steiermark, Lauzilgasse 25
Anmeldung: kopfwehoesterreich.stmk@gmail.com
- 21.05., 19 Uhr – Online
„Migränespritze & Co – Was gibt es Neues in der Vorbeugung von Migräne und Clusterkopfschmerz“
Mit Prof. Dr. Dane Holle Lee
Juni 2026
- 4.06., 17-18 Uhr – St. Pölten
Präsenzerfahrungsaustausch
Ort: City Hotel Design und Classic, Völklplatz 1
Anmeldung: kopfwehoesterreich.noe@gmail.com
- 15.06., 18-19 Uhr – Graz
„Migräne natürlich behandeln“
Mit DI Katharina Müller – Dr. Böhm
Ort: Selbsthilfe Steiermark, Lauzilgasse 25
Anmeldung: kopfwehoesterreich.stmk@gmail.com
Herbst/Winter 2026
- 20.10., 18 Uhr – Online
„Kopfschmerzerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen“
Mit Univ. Prof. Dr. Prim. Reinhold Kerbl
- 18.11., 18 Uhr – Online
„Ganzheitliche Kopfschmerztherapie“
Mit Dr. Peter Aluani
Häufig gestellte Fragen
Kopfschmerzen können viele Ursachen haben und unterschiedlich stark sein. Migräne ist eine neurologische Erkrankung, die oft mit starken, pulsierenden Schmerzen sowie Begleitsymptomen wie Übelkeit oder Lichtempfindlichkeit auftritt.
Typisch sind wiederkehrende, meist einseitige Kopfschmerzen, die mehrere Stunden bis Tage dauern können. Häufig kommen Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen oder Empfindlichkeit gegenüber Licht und Geräuschen dazu.