Migräne in Österreich: Bis zu 1 Million Menschen betroffen

Kopfschmerzen zählen auch in Österreich zu den häufigsten Erkrankungen. Trotzdem bleiben viele Betroffene allein. Eine Initiative will das ändern und setzt auf Austausch, Aufklärung und konkrete Hilfe.

Bis zu 1 Million Menschen in Österreich leiden an Migräne. Die Initiative „Kopfweh Österreich“ unterstützt Betroffene mit Aufklärung und Austausch.

Bis zu 1 Million Menschen in Österreich leiden an Migräne. Die Initiative „Kopfweh Österreich“ unterstützt Betroffene mit Aufklärung und Austausch.

Wusstest du, dass in Österreich bis zu 1 Million Menschen von Kopfschmerzen und Migräne betroffen sind? Laut WHO gehören Spannungskopfschmerzen und Migräne, nach Karies, zu den häufigsten Erkrankungen weltweit. Trotzdem werden Betroffene oft übersehen. Anders als ein gebrochenes Bein ist Migräne nicht sichtbar. Viele spielen ihre Schmerzen über Jahre hinweg herunter, funktionieren im Alltag und kämpfen im Stillen. Genau hier setzt die Selbsthilfeorganisation „Kopfweh Österreich“ an.

„Hilfe zur Selbsthilfe“ als Motto

Hilfe bei Migräne in Österreich bietet die Initiative „Kopfweh Österreich“ mit Aufklärung, Austausch und konkreten Angeboten für Betroffene. Die Initiative verfolgt ein klares Ziel: mehr Bewusstsein für Kopfschmerzerkrankungen schaffen und Betroffene vernetzen. Ihr Leitsatz lautet: „Hilfe zur Selbsthilfe!“ Dabei geht es nicht nur um Information, sondern auch um Austausch. Wer mit anderen spricht, merkt schnell: Man ist nicht allein. Gerade dieser persönliche Kontakt gibt vielen neue Kraft und Hoffnung.

Hast du oft Kopfschmerzen? Ja, regelmäßig. Ab und zu. Selten. Nie. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Seit Jahren im Einsatz für Betroffene

Seit 2007 organisiert „Kopfweh Österreich“ Fachvorträge und Treffen in ganz Österreich, sowohl vor Ort als auch online. Dort erhalten Betroffene und Interessierte fundierte Informationen zu Diagnosen, Therapieoptionen und ergänzenden Maßnahmen. Begleitet wird die Organisation von Ärzten aus allen Bundesländern, darunter auch Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Lampl aus Linz.

Unterstützung auf Augenhöhe

Ein besonderer Zugang: Viele im Team sind selbst betroffen. So auch Tamara Brandstätter, die das steirische Team leitet. Gemeinsam mit Kollegin Katja Fortmüller, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und Behindertenvertrauensperson, bringt sie fachliche und persönliche Erfahrung ein. Ziel ist es, Menschen dort abzuholen, wo sie stehen – ohne Druck, aber mit Verständnis.

Termine „Kopfweh Österreich“: April 2026

Infoabend mit Physiotherapeut Dirk Weissensel

Ort: Selbsthilfe Kärnten – Dachverband

Anmeldung: 9.04., 18 Uhr – KärntenInfoabend mit Physiotherapeut Dirk WeissenselOrt: Selbsthilfe Kärnten – DachverbandAnmeldung: kopfwehoesterreich.ktn@gmail.com



„Physiotherapie bei Migräne – Was macht Sinn? Was macht weniger Sinn?“

Mit Bernhard Taxer MSc, PhD

Ort: Selbsthilfe Steiermark, Lauzilgasse 25

Anmeldung: 20.04., 18-19 Uhr – Graz„Physiotherapie bei Migräne – Was macht Sinn? Was macht weniger Sinn?“Mit Bernhard Taxer MSc, PhDOrt: Selbsthilfe Steiermark, Lauzilgasse 25Anmeldung: kopfwehoesterreich.stmk@gmail.com Mai 2026

Präsenzerfahrungsaustausch

Ort: City Hotel Design und Classic, Völklplatz 1

Anmeldung: 7.05., 17-18 Uhr – St. PöltenPräsenzerfahrungsaustauschOrt: City Hotel Design und Classic, Völklplatz 1Anmeldung: kopfwehoesterreich.noe@gmail.com



Erfahrungsaustausch mit Tamara Brandstätter und Katja Fortmüller

Ort: Selbsthilfe Steiermark, Lauzilgasse 25

Anmeldung: 11.05., 18-19 Uhr – GrazErfahrungsaustausch mit Tamara Brandstätter und Katja FortmüllerOrt: Selbsthilfe Steiermark, Lauzilgasse 25Anmeldung: kopfwehoesterreich.stmk@gmail.com

21.05., 19 Uhr – Online

„Migränespritze & Co – Was gibt es Neues in der Vorbeugung von Migräne und Clusterkopfschmerz“

Mit Prof. Dr. Dane Holle Lee Juni 2026

Präsenzerfahrungsaustausch

Ort: City Hotel Design und Classic, Völklplatz 1

Anmeldung: 4.06., 17-18 Uhr – St. PöltenPräsenzerfahrungsaustauschOrt: City Hotel Design und Classic, Völklplatz 1Anmeldung: kopfwehoesterreich.noe@gmail.com



„Migräne natürlich behandeln“

Mit DI Katharina Müller – Dr. Böhm

Ort: Selbsthilfe Steiermark, Lauzilgasse 25

Anmeldung: 15.06., 18-19 Uhr – Graz„Migräne natürlich behandeln“Mit DI Katharina Müller – Dr. BöhmOrt: Selbsthilfe Steiermark, Lauzilgasse 25Anmeldung: kopfwehoesterreich.stmk@gmail.com Herbst/Winter 2026 20.10., 18 Uhr – Online

„Kopfschmerzerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen“

Mit Univ. Prof. Dr. Prim. Reinhold Kerbl

18.11., 18 Uhr – Online

„Ganzheitliche Kopfschmerztherapie“

Mit Dr. Peter Aluani