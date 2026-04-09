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Foto auf 5min.at zeigt eine Frau, die Kopfschmerzen hat.
Bis zu 1 Million Menschen in Österreich leiden an Migräne. Die Initiative „Kopfweh Österreich“ unterstützt Betroffene mit Aufklärung und Austausch.
Österreich
09/04/2026
Hilfe für Betroffene

Migräne in Österreich: Bis zu 1 Million Menschen betroffen

Kopfschmerzen zählen auch in Österreich zu den häufigsten Erkrankungen. Trotzdem bleiben viele Betroffene allein. Eine Initiative will das ändern und setzt auf Austausch, Aufklärung und konkrete Hilfe.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
2 Minuten Lesezeit(278 Wörter)

Wusstest du, dass in Österreich bis zu 1 Million Menschen von Kopfschmerzen und Migräne betroffen sind? Laut WHO gehören Spannungskopfschmerzen und Migräne, nach Karies, zu den häufigsten Erkrankungen weltweit. Trotzdem werden Betroffene oft übersehen. Anders als ein gebrochenes Bein ist Migräne nicht sichtbar. Viele spielen ihre Schmerzen über Jahre hinweg herunter, funktionieren im Alltag und kämpfen im Stillen. Genau hier setzt die Selbsthilfeorganisation „Kopfweh Österreich“ an.

„Hilfe zur Selbsthilfe“ als Motto

Hilfe bei Migräne in Österreich bietet die Initiative „Kopfweh Österreich“ mit Aufklärung, Austausch und konkreten Angeboten für Betroffene. Die Initiative verfolgt ein klares Ziel: mehr Bewusstsein für Kopfschmerzerkrankungen schaffen und Betroffene vernetzen. Ihr Leitsatz lautet: „Hilfe zur Selbsthilfe!“ Dabei geht es nicht nur um Information, sondern auch um Austausch. Wer mit anderen spricht, merkt schnell: Man ist nicht allein. Gerade dieser persönliche Kontakt gibt vielen neue Kraft und Hoffnung.

Hast du oft Kopfschmerzen?

Ja, regelmäßig.
Ab und zu.
Selten.
Nie.

Seit Jahren im Einsatz für Betroffene

Seit 2007 organisiert „Kopfweh Österreich“ Fachvorträge und Treffen in ganz Österreich, sowohl vor Ort als auch online. Dort erhalten Betroffene und Interessierte fundierte Informationen zu Diagnosen, Therapieoptionen und ergänzenden Maßnahmen. Begleitet wird die Organisation von Ärzten aus allen Bundesländern, darunter auch Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Lampl aus Linz.

Unterstützung auf Augenhöhe

Ein besonderer Zugang: Viele im Team sind selbst betroffen. So auch Tamara Brandstätter, die das steirische Team leitet. Gemeinsam mit Kollegin Katja Fortmüller, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und Behindertenvertrauensperson, bringt sie fachliche und persönliche Erfahrung ein. Ziel ist es, Menschen dort abzuholen, wo sie stehen – ohne Druck, aber mit Verständnis.

Termine „Kopfweh Österreich“:

April 2026

  • 9.04., 18 Uhr – Kärnten
    Infoabend mit Physiotherapeut Dirk Weissensel
    Ort: Selbsthilfe Kärnten – Dachverband
    Anmeldung: kopfwehoesterreich.ktn@gmail.com
  • 20.04., 18-19 Uhr – Graz
    „Physiotherapie bei Migräne – Was macht Sinn? Was macht weniger Sinn?“
    Mit Bernhard Taxer MSc, PhD
    Ort: Selbsthilfe Steiermark, Lauzilgasse 25
    Anmeldung: kopfwehoesterreich.stmk@gmail.com

Mai 2026

  • 7.05., 17-18 Uhr – St. Pölten
    Präsenzerfahrungsaustausch
    Ort: City Hotel Design und Classic, Völklplatz 1
    Anmeldung: kopfwehoesterreich.noe@gmail.com
  • 11.05., 18-19 Uhr – Graz
    Erfahrungsaustausch mit Tamara Brandstätter und Katja Fortmüller
    Ort: Selbsthilfe Steiermark, Lauzilgasse 25
    Anmeldung: kopfwehoesterreich.stmk@gmail.com
  • 21.05., 19 Uhr – Online
    „Migränespritze & Co – Was gibt es Neues in der Vorbeugung von Migräne und Clusterkopfschmerz“
    Mit Prof. Dr. Dane Holle Lee

Juni 2026

  • 4.06., 17-18 Uhr – St. Pölten
    Präsenzerfahrungsaustausch
    Ort: City Hotel Design und Classic, Völklplatz 1
    Anmeldung: kopfwehoesterreich.noe@gmail.com
  • 15.06., 18-19 Uhr – Graz
    „Migräne natürlich behandeln“
    Mit DI Katharina Müller – Dr. Böhm
    Ort: Selbsthilfe Steiermark, Lauzilgasse 25
    Anmeldung: kopfwehoesterreich.stmk@gmail.com

Herbst/Winter 2026

  • 20.10., 18 Uhr – Online
    „Kopfschmerzerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen“
    Mit Univ. Prof. Dr. Prim. Reinhold Kerbl
  • 18.11., 18 Uhr – Online
    „Ganzheitliche Kopfschmerztherapie“
    Mit Dr. Peter Aluani

Häufig gestellte Fragen

Kopfschmerzen können viele Ursachen haben und unterschiedlich stark sein. Migräne ist eine neurologische Erkrankung, die oft mit starken, pulsierenden Schmerzen sowie Begleitsymptomen wie Übelkeit oder Lichtempfindlichkeit auftritt.

Typisch sind wiederkehrende, meist einseitige Kopfschmerzen, die mehrere Stunden bis Tage dauern können. Häufig kommen Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen oder Empfindlichkeit gegenüber Licht und Geräuschen dazu.

Clusterkopfschmerz ist eine seltene, aber sehr intensive Form von Kopfschmerz. Die Schmerzen treten meist einseitig rund um das Auge auf, kommen in Attacken und werden von Betroffenen oft als besonders stark beschrieben.

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