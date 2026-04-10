19-Jähriger rast ohne Führerschein mit 130 durch Ortsgebiet

Am Donnerstagabend des 9. April wurden Polizisten im Bezirk Perg auf ein auffälliges Fahrmanöver aufmerksam. Ein 19-jähriger Syrer aus dem Bezirk Amstetten war mit seinem Auto von Amstetten in Richtung Grein unterwegs. Nach dem Überqueren der Donaubrücke bog er mit quietschenden Reifen in die B3 ein. Das blieb nicht unbemerkt. Die Beamten befanden sich auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung und entschieden sich sofort zur Nachfahrt.

Mit 130 km/h durchs Ortsgebiet

Im Stadtgebiet von Grein nahm die Situation rasch an Tempo zu. Der Lenker beschleunigte stark, sodass der Tacho des Polizeiautos schließlich 130 km/h anzeigte. Die Beamten blieben dran und konnten das Fahrzeug wenig später stoppen. Bei der Kontrolle folgte dann die nächste Überraschung: Der 19-Jährige gab unmittelbar zu, keinen Führerschein zu besitzen. Die Konsequenzen ließen nicht lange auf sich warten. „Er wird angezeigt“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.