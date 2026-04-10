Streik bei Lufthansa: AUA rüstet auf – das müssen Reisende jetzt wissen

Streikaufruf am Freitag: Die Gewerkschaft UFO legt Teile der Lufthansa lahm. Während die Konzernmutter mit massiven Ausfällen kämpft, bleiben die Flüge der AUA nach aktuellem Stand planmäßig.

Wie die Lufthansa Group offiziell auf der Webseite mitteilt, hat die Gewerkschaft UFO das Kabinenpersonal kurzfristig für den heutigen Freitag zum Streik aufgerufen. Betroffen sind Flüge von Lufthansa (LH) und Lufthansa CityLine (CL). Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben unter Hochdruck daran, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, dennoch seien Flugstreichungen unumgänglich.

AUA fliegt planmäßig

Für Reisende aus Österreich gibt es eine vorsichtige Entwarnung: Der Flugplan der heimischen Austrian Airlines bleibt wie geplant. Die Lufthansa stellt klar: Flüge von Austrian Airlines (OS), Brussels Airlines (SN), Eurowings (EW), SWISS (LX), Air Dolomiti (EN), Discover Airlines (4Y), Edelweiss (WK) und Lufthansa City Airlines (VL) finden planmäßig statt. Auch soll die AUA bei Verbindungen nach München und Frankfurt aushelfen, indem größere Maschinen zum Einsatz kommen, so in mehreren Medienberichten. Neben der AUA versuchen auch andere Töchter wie SWISS oder Air Dolomiti, zusätzliche Kapazitäten anzubieten.

Wichtige Informationen für Betroffene

Laut Lufthansa können Fluggäste, deren Flüge gestrichen wurden, kostenfrei umbuchen oder ihr Ticket erstatten lassen. Für innerdeutsche Verbindungen bietet die Airline zudem die Umwandlung des Flugtickets in eine Fahrkarte der Deutschen Bahn an. Die Lufthansa Group rät allen Passagieren: Prüfe vor Reiseantritt unbedingt den aktuellen Flugstatus online. Ab Samstag, dem 11. April 2026, wird laut Lufthansa wieder mit einem weitgehend regulären Flugbetrieb gerechnet.