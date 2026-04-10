Günstiger Auto fahren: Diskonter Lidl senkt Preise für E-Autos

Ab sofort wird das Laden am Supermarkt-Parkplatz günstiger: Lidl Österreich senkt die Preise für das schnelle Gleichstrom-Laden (DC) auf nur noch 29 Cent pro Kilowattstunde.

Wie die Geschäftsleitung von Lidl Österreich mitteilt, wird der Preis für das DC-Laden um zehn Cent gesenkt.

Wie die Geschäftsleitung von Lidl Österreich mitteilt, wird der Preis für das DC-Laden um zehn Cent gesenkt.

Während die Treibstoffpreise an den Tankstellen zuletzt wieder anzogen, setzt Lidl Österreich nun ein Zeichen für E-Autofahrer. Wie das Unternehmen in einer Presseaussendung mitteilt, werden die Preise für das schnelle Laden (DC) ab sofort deutlich gesenkt. Damit positioniert sich der Diskonter als derzeit günstigster Anbieter am Markt.

Elektro-Tanken wird günstiger

In einer aktuellen Aussendung verkündete der Lebensmittelhändler eine „Lade-Preis-Bremse“. Konkret sinkt der Preis für das Gleichstrom-Laden (DC) für Nutzer der „Lidl Plus“-App spürbar: Statt bisher 39 Cent pro Kilowattstunde (kWh) verrechnet der Diskonter ab sofort nur noch 29 Cent pro kWh. Dabei soll es sich aktuell um den günstigsten DC-Tarif auf dem österreichischen Markt hadeln. Unverändert bleibt hingegen der Preis für das langsamere Wechselstrom-Laden (AC), der weiterhin bei 19 Cent pro kWh liegt. „Wir senken die Preise für unsere Kundinnen und Kunden, wann immer es geht, und bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Diesen Schritt gehen wir jetzt auch bei unseren Ladesäulen“, so Michael Kunz, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.04.2026 um 09:24 Uhr aktualisiert