K-Pop: BTS-Welttournee kommt in die CINEPLEXX-Kinos

Nach vier Jahren Wartezeit kehren die K-Pop-Giganten von BTS endlich auf die Weltbühne zurück. Für die österreichischen Fans gibt es Grund zur Freude: Die Welttournee „ARIRANG“ wird live in heimischen Kinos übertragen.

Wie Cineplexx in einer Aussendung offiziell mitteilt, feiert die Boygroup im April 2026 ihr lang ersehntes Comeback. Da die Tickets für die Shows in Südkorea und Japan weltweit heiß begehrt sind, bringt die Kinokette das Erlebnis direkt nach Österreich. Am 11. und 18. April 2026 werden die Auftritte aus Goyang und Tokio live und in voller Länge übertragen. Insgesamt zehn Standorte von Wien bis Hohenems beteiligen sich. Die Show Wird durch ein spektakuläres 360-Grad-Bühnenbild und modernste Soundqualität zu einem immersiven Erlebnis für die Fans.

Special Event für Fans in Wien

Ein besonderes Highlight erwartet Fans im Cineplexx Donau Zentrum. Wie der Cineplexx mitteilt, findet dort am 11. April ein spezielles Fan-Event statt. „Am 11. April findet vor dem Konzert ein Special Fan-Event mit einem Random Dance Play statt. Cineplexx und die Tanzgruppe unlxmited […] laden von 11 bis 11.30 Uhr auf Ebene 1 des Westfield Donau Zentrum bei „The Kitchen“ […] dazu ein, gemeinsam zu tanzen und sich auf das Konzert einzustimmen“, heißt es in der Aussendung. Für Cineplexx-Marketingleiter Florian Vorraber ist das Event ein wichtiger Schritt, um das Kino als Ort für globale Gemeinschaftserlebnisse zu stärken. „Fans können hier gemeinsam tanzen, mitsingen und die besondere Atmosphäre eines Konzerts […] erleben“, so Florian Vorraber. Als besonderes Extra erhalten alle Besucher ein limitiertes Sammlerticket als Erinnerungsstück (solange der Vorrat reicht)