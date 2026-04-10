Wirtschaftslage bleibt angespannt – Firmeninsolvenzen nehmen zu

In Wirtschaft bleibt die Lage angespannt: Seit Jahresbeginn verzeichnet Österreich 1.045 eröffnete Firmeninsolvenzen. Mit einem Rückgang ist aktuell nicht zu rechnen.

Die österreichische Wirtschaft kommt nicht zur Ruhe. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) in seiner aktuellen Insolvenzstatistik für das erste Quartal 2026 mitteilt, bleibt die Lage für heimische Betriebe äußerst angespannt.

Firmeninsolvenzen: Ein trügerischer Rückgang

Auf den ersten Blick scheint sich die Situation bei den Firmeninsolvenzen leicht entspannt zu haben. Mit 1.045 eröffneten Verfahren verzeichnete der AKV einen Rückgang von 7,77 Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2025. Doch dieser Schein trügt: Während der Jänner und Februar noch Hoffnung auf eine Stabilisierung machten, ließ der März mit 413 Eröffnungen massive Zweifel an einer nachhaltigen Erholung aufkommen. Besonders alarmierend ist laut AKV die Entwicklung bei den Insolvenzabweisungen mangels Masse. Diese nahmen um 26,56 Prozent auf insgesamt 891 Beschlüsse zu. Das bedeutet, dass bei diesen Unternehmen nicht einmal mehr genug verwertbares Vermögen vorhanden war, um die Kosten des Verfahrens zu decken. Zählt man Eröffnungen und Abweisungen zusammen, liegen die Gesamtinsolvenzen mit 1.936 Fällen sogar um 5,39 Prozent über dem Vorjahreswert.

Milliardenpleite und betroffene Branchen

Die Gesamtpassiva der eröffneten Verfahren beliefen sich im ersten Quartal auf rund 2,29 Milliarden Euro. Ein Großteil dieser Summe entfällt auf eine einzige Mega-Pleite: Die Insolvenz der Laura Privatstiftung, die ihre Verbindlichkeiten mit rund 1,07 Milliarden Euro angibt. Während im Vorjahr noch fast ausschließlich die Immobilienbranche die Negativ-Schlagzeilen dominierte, zeigt die Statistik für 2026:

Bauwirtschaft : Mit 261 Fällen weiterhin an der Spitze der Branchenstatistik.

: Mit 261 Fällen weiterhin an der Spitze der Branchenstatistik. Handel : 250 Insolvenzen zeigen den anhaltenden Druck durch Online-Handel und Konsumzurückhaltung.

: 250 Insolvenzen zeigen den anhaltenden Druck durch Online-Handel und Konsumzurückhaltung. Gastronomie : 180 Betriebe mussten den Gang zum Insolvenzgericht antreten.

: 180 Betriebe mussten den Gang zum Insolvenzgericht antreten. Produktion/Automotive: Zunehmend geraten Zulieferbetriebe unter Druck. Unter den Top-10 der größten Insolvenzen finden sich drei Automobilzulieferer, darunter die Firmen Wollsdorf und Eitek.

Tausende Arbeitsplätze gefährdet

Im ersten Quartal waren 4.252 Dienstnehmer von Firmeninsolvenzen betroffen. Besonders hart traf es die Beschäftigten der Wollsdorf Leder Schmidt & Co. Ges.m.b.H. (361 Dienstnehmer) und der Eitek GmbH (319 Dienstnehmer). In diesen Fällen ist zudem zu befürchten, dass Arbeitsplätze durch geplante Produktionsverlagerungen ins Ausland dauerhaft verloren gehen.

Privatinsolvenzen: Verschuldung steigt massiv

Bei den Privatpersonen blieb die Anzahl der eröffneten Verfahren mit 2.242 Fällen (minus 1,06 Prozent) zwar annähernd auf dem Niveau des Vorjahres, doch die Schuldenlast pro Person ist drastisch gestiegen. Die Gesamtpassiva erhöhten sich auf über 349 Millionen Euro. Dies führte dazu, dass die Durchschnittsverschuldung auf 155.600 Euro nach oben schoss. Hauptgrund für diesen massiven Anstieg ist die Privatinsolvenz eines geschäftsführenden Gesellschafters einer Immobiliengruppe mit Verbindlichkeiten von rund 54,6 Millionen Euro.

Der Ausblick für das weitere Jahr:

Die Experten des AKV blicken skeptisch in die Zukunft. Aufgrund der geopolitischen Turbulenzen (Nahost-Konflikt), hoher Energiepreise und der unsicheren Investitionsbereitschaft wird für das Gesamtjahr 2026 mit ca. 4.100 eröffneten Firmeninsolvenzen und etwa 8.900 Privatinsolvenzen gerechnet.