Schlag gegen Online-Betrüger: Über 1.300 Taten in Wien geklärt

Nach jahrelangen Ermittlungen: Eine international agierende Bande soll über 300 Firmen geschädigt und Waren im großen Stil nach Rumänien geschmuggelt haben. Drei Verdächtige sitzen bereits in Haft.

Wie die Landespolizeidirektion Wien in einer Aussendung mitteilt, erstreckte sich der Tatzeitraum von November 2023 bis Oktober 2025. Die mutmaßliche Tätergruppe, bestehend aus zehn Männern und einer Frau im Alter zwischen 19 und 50 Jahren, ging dabei äußerst professionell vor. Laut Ermittlungsergebnissen reisten die Verdächtigen (zehn Rumänen und ein Österreicher) jeweils in Kleingruppen von Bukarest nach Wien, um dort Ferienwohnungen als Basis zu mieten. Von dort aus wurden mit anonymen Wertkarten-Handys unzählige E-Mail-Adressen und Benutzerkonten bei Paketzustellern erstellt.

Waren im Wert von 160.000 Euro erbeutet

Über diese Konten bestellte die Bande Waren an verschiedene Abholstationen, ohne jemals eine Rechnung zu begleichen. Das Spektrum der Beute war breit gefächert: Spirituosen, Lebensmittel und Genussmittel, Naturkosmetik und Kleidung, diverse Präparate und Energieträger. Die unbezahlten Waren wurden anschließend nach Bukarest transportiert und dort auf einem Großhandelsschwarzmarkt zu Geld gemacht. Insgesamt konnten 13 Tatorte in Wien sowie drei weitere in Deutschland ermittelt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 160.000 Euro, wobei insgesamt 311 Firmen geschädigt wurden.

©LPD Wien | Das konnte die Polizei sicherstellen. ©LPD Wien | Das konnte die Polizei sicherstellen. ©LPD Wien | Das konnte die Polizei sicherstellen.

Festnahmen auf frischer Tat

Der Durchbruch gelang den Beamten des Stadtpolizeikommandos Josefstadt am 8. Oktober 2025. In der Eyzinggasse (Bezirk Simmering) klickten für zwei Männer die Handschellen, als sie gerade dabei waren, neun betrügerisch erlangte Pakete entgegenzunehmen. Eine weitere Person konnte zeitgleich in Rumänien festgenommen werden. Während die beiden in Wien gefassten Verdächtigen bereits in eine Justizanstalt eingeliefert wurden, wird nach den restlichen acht Mitgliedern der Gruppierung noch gefahndet. Diese werden laut Polizei ebenfalls in Bukarest vermutet.