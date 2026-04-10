Erstmals Frau an Spitze? OMV setzt auf Emma Delaney

Bei OMV bahnt sich ein Führungswechsel an: Emma Delaney wurde als neue CEO vorgeschlagen. Die Entscheidung könnte nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für die heimische Wirtschaftsgeschichte bedeutend sein.

Der Präsidial- und Nominierungsausschuss der OMV hat in seiner jüngsten Sitzung eine klare Empfehlung abgegeben: Emma Delaney soll neue Vorstandsvorsitzende und CEO werden. Sie würde damit Alfred Stern nachfolgen, geplant ist der Start mit 1. September 2026. Die endgültige Entscheidung ist allerdings noch offen. Der Aufsichtsrat wird erst in seiner nächsten Sitzung über die Bestellung abstimmen. Gleichzeitig steht auch eine mögliche Verlängerung des Mandats von Finanzvorstand Reinhard Florey zur Diskussion.

©OMV Emma Delaney soll ab September 2026 an die Spitze der OMV rücken.

Internationale Top-Managerin

Delaney gilt als erfahrene Energie-Expertin. Die Irin bringt rund 30 Jahre Erfahrung in der Branche mit und war lange im Top-Management des Konzerns bp tätig. Aktuell leitet sie einen der drei globalen Geschäftsbereiche von bp. Dabei verantwortet sie eine Organisation mit mehr als 50.000 Mitarbeitenden in rund 50 Ländern. Ihr Aufgabenbereich umfasst unter anderem Kraftstoffe, Biokraftstoffe, Schmierstoffe sowie Luftfahrkraftstoffe und E-Mobilität. Mit ihrem breiten Know-how, von klassischen Öl- und Gasgeschäften bis hin zu LNG, setzte sie sich im internationalen Suchprozess durch.

Große Erwartungen an Delaney

Im Aufsichtsrat wird die mögliche Bestellung positiv bewertet. Lutz Feldmann, Vorsitzender des Gremiums, betont: „Emma Delaney ist eine herausragende und hochqualifizierte CEO-Kandidatin, die aufgrund ihrer weitreichenden Branchen- und Managementerfahrung alle Voraussetzungen erfüllt, um OMV erfolgreich führen zu können.“ Auch Edith Hlawati, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende und ÖBAG-Vorständin, sieht großes Potenzial: „ist die Empfehlung eine Punktlandung. Die Vorstandsnominierung von Emma Delaney wird OMV eine noch stärkere internationale Sichtbarkeit geben. Mit ihrer Wahl wäre sie die erste Vorstandsvorsitzende in der Geschichte von OMV.“

Historischer Schritt möglich

Sollte der Aufsichtsrat zustimmen, wäre Delaney die erste Frau an der Spitze des OMV-Konzerns. Ihr Mandat ist zunächst für drei Jahre vorgesehen, mit Option auf eine Verlängerung um weitere zwei Jahre. Für OMV selbst kommt der mögliche Wechsel in einer Phase des Umbruchs. Das Unternehmen setzt verstärkt auf nachhaltige Energie und will bis spätestens 2050 klimaneutral werden. Die Entscheidung im Aufsichtsrat könnte somit nicht nur personell, sondern auch strategisch richtungsweisend sein.