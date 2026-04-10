Digitaler Grenzschutz: Entry-Exit-System in Österreich im Vollbetrieb

Ein neues Zeitalter an den europäischen Außengrenzen hat begonnen: Seit dem heutigen 10. April 2026 ist das automatisierte Entry-Exit-System (EES) an allen internationalen Flughäfen Österreichs im Vollbetrieb.

Ab heute ist das automatisierte Entry-Exit-System (EES) an allen internationalen Flughäfen Österreichs im Vollbetrieb.

Ab heute ist das automatisierte Entry-Exit-System (EES) an allen internationalen Flughäfen Österreichs im Vollbetrieb.

Wie Innenminister Gerhard Karner gemeinsam mit Sicherheitsverantwortlichen am Flughafen Wien in einer Aussendung mitteilte, ist das System ein zentraler Baustein bei der Umsetzung des europäischen Asylpakts. Drittstaatsangehörige werden bei der Einreise nun flächendeckend mit Fingerabdrücken und Gesichtsbildern digital erfasst.

Diese moderne Technik zeigt bereits erste Erfolge: Weniger illegale Versuche: Die Zahl der illegalen Einreiseversuche konnte laut Karner um über 30 Prozent reduziert werden.

Die Zahl der illegalen Einreiseversuche konnte laut Karner um über 30 Prozent reduziert werden. Mehr Anzeigen: Bei der Ausreise konnten zehn Prozent mehr sogenannte „Visumsüberzieher“ – also Personen, die länger geblieben sind als erlaubt – angezeigt werden.

Bei der Ausreise konnten zehn Prozent mehr sogenannte „Visumsüberzieher“ – also Personen, die länger geblieben sind als erlaubt – angezeigt werden. Kampf gegen Betrug: Identitätsmissbrauch mit gefälschten Dokumenten wird durch den biometrischen Abgleich frühzeitig erkannt.

Effizienz an den Flughäfen

Trotz der neuen Kontrollschritte gibt es laut offiziellen Angaben keine wesentlichen Veränderungen bei den Wartezeiten für Passagiere. Betrieben wird das EES in Österreich an insgesamt sechs Flughäfen und 23 Flugfeldern. Für maximale Flexibilität im Grenzschutz sind zudem 85 mobile Geräte im Einsatz.

Millionen-Investition in die Sicherheit

Insgesamt wurden bundesweit rund 22,6 Millionen Euro investiert. Davon entfielen allein 16 Millionen Euro auf den Ausbau am Flughafen Wien. Finanziert wurde das Projekt, das unter anderem 112 Selbstregistrierungskioske und 244 Kamerasysteme umfasst, zu einem erheblichen Teil durch EU-Mittel.