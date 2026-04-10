Spitzenköche: Star-Aufgebot bei der Team Österreich Tafel

In Österreich sind rund 1,53 Millionen Menschen armutsgefährdet. Mit der neuen Eventreihe „Herz am Herd“ setzen das Rote Kreuz und 18 der besten Köche des Landes nun ein starkes Zeichen der Solidarität.

Bei „Herz am Herd“ zeigen 18 Spitzenköche, dass Menschlichkeit durch den Magen geht.

Bei „Herz am Herd“ zeigen 18 Spitzenköche, dass Menschlichkeit durch den Magen geht.

Unter dem Motto „Herz am Herd“ unterstützen Hauben- und Sterneköche wie Paul Ivic, Silvia Schneider und Toni Mörwald die Team Österreich Tafel. In einer Cooking-Roadshow interpretieren die Profis den Klassiker Erdäpfelgulasch neu und kochen diesen an acht Ausgabestellen für einkommensschwache Menschen. „Schon eine warme Mahlzeit hat eine besondere Bedeutung, wenn man sich jeden Tag überlegen muss, wie man sich das Nötigste zum Leben leisten kann“, betont RK-Präsident Gerald Schöpfer.

Die Tour geht durch ganz Österreich: Bis Ende Juni macht die Roadshow in verschiedenen Bundesländern Station: 23. Mai: Wien Parvin Razavi & Paul Ivic: Persische Wurzeln treffen auf Tiroler Bodenständigkeit: Das Duo der grünen Küche überzeugt mit 7 Hauben und 1 Stern. 23. Mai: Niederösterreich Theresia Palmetzhofer & Josef Floh: Die kreative Mostviertlerin (4 Hauben) vereint sich mit der bodenständigen Kochikone aus dem Tullnerfeld (Grüner Michelin-Stern). 30. Mai: Burgenland Melanie & Jürgen Csencsits: Kulinarische Spitzenklasse aus dem Südburgenland im Doppelpack, ausgezeichnet mit 3 Hauben. 20. Juni: Steiermark Jaimy Reisinger & Philipp Dyczek: Die kreative Spitzenpatissière trifft auf den ersten Grazer Sternekoch – ein Duett voller Innovation. 5. Juni: Oberösterreich Elisabeth Grabmer & Philip Rachinger: Die Grande Dame der gehobenen Küche (3 Hauben) kocht Seite an Seite mit dem Gründer der Healthy Boy Band (2 Sterne). 30. Mai: Salzburg Paula Bründl & Vitus Winkler: Südtiroler Wurzeln und Salzburger Esprit verbinden sich mit Österreichs Koch des Jahres aus dem Pongau. 20. Juni: Kärnten Patricia Kaspar & Hubert Wallner: Die Mompreneur aus Villach heizt gemeinsam mit Kärntens bestem Koch den Herd an. 13. Juni: Tirol Lisa Morent & Johannes Nuding: Österreichs „Newcomerin des Jahres 2026“ und jüngste Sterneköchin (1 grüner Stern) trifft auf den international ausgezeichneten Spitzenkoch (2 Sterne).

Großes Finale am Gut Wagram

Den Abschluss bildet ein Charity-Event Ende Juni auf Gut Wagram in Niederösterreich, initiiert von Rotkreuz-Botschafter Clemens Strobl. Ziel ist es, die Team Österreich Tafel sichtbarer zu machen, die wöchentlich über 58.000 Menschen mit kostenlosen Lebensmitteln versorgt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.04.2026 um 14:02 Uhr aktualisiert