Acht Monate Bundesheer? Bundesrat debattiert über längeren Wehrdienst

Kommt die Wehrdienst-Verlängerung? Im Bundesrat flogen heute die Fetzen über die Zukunft des Bundesheers. Ministerin Tanner fordert acht Monate Dienstzeit und eine Volksbefragung.

In der heutigen Sitzung des Bundesrats dominierte die Debatte über eine mögliche Reform des Grundwehrdienstes die „Aktuelle Stunde“. Unter dem Titel „Wehrdienst reformieren – Sicherheit stärken“ diskutierten die Mandatare sowie Verteidigungsministerin Klaudia Tanner über eine Verlängerung des Dienstes und die Sicherstellung der militärischen Einsatzbereitschaft. Das geht aus einer aktuellen Aussendung hervor.

Tanner fordert „breiten Schulterschluss“

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) warnte vor den sicherheitspolitischen Herausforderungen der aktuellen Zeit und betonte, dass Frieden und Freiheit keine Selbstverständlichkeit seien.

Sie sprach sich für Empfehlungen der Wehrdienstkommission aus: Verlängerung des Grundwehrdienstes auf acht Monate.

Zusätzliche zwei Monate Milizübungen.

Anpassung des Zivildienstes auf insgesamt zwölf Monate.

Tanner befürwortete zudem den Vorschlag von Bundeskanzler Christian Stocker, über diese weitreichenden Änderungen eine Volksbefragung abzuhalten.

Standpunkte der Parteien

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner warb dabei für einen „breiten Schulterschluss“ über Parteigrenzen hinweg und betonte die sicherheitspolitische Bedeutung der anstehenden Entscheidungen. Die FPÖ sprach sich ebenso wie die ÖVP für die Wehrdienstverlängerung aus, kritisierte jedoch insbesondere den Vorschlag von Bundeskanzler Christian Stocker, eine Volksbefragung dazu abzuhalten. Die SPÖ unterstützte die Verlängerung ebenso und betonte vor allem die Bedeutung von Ausbildungsqualität, Attraktivität und gesellschaftlicher Verankerung des Wehrdienstes. Die NEOS äußerten grundsätzliche Zweifel an der Wirksamkeit des Systems und plädierten für strukturelle Reformen über eine reine Verlängerung hinaus, während die Grünen eine breiter angelegte, langfristige sicherheitspolitische Gesamtstrategie einforderten.