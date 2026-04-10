Neuerung für Lotto-Spieler: Was du jetzt wissen solltest

Neuerung für Lotto-Spieler in ganz Österreich. Ab sofort ist die Nutzung des digitalen Gästebereichs MYWINWIN in allen 20 Standorten verpflichtend. Hier erfährst du was sich genau ändert.

Das System soll dabei helfen, das eigene Spielverhalten besser einzuschätzen.

Das System soll dabei helfen, das eigene Spielverhalten besser einzuschätzen.

Wer in Österreich gerne sein Glück versucht, sieht sich mit einer digitalen Neuerung konfrontiert. Das Unternehmen WINWIN – eine Tochter der Österreichischen Lotterien – führt ein neues System ein, das Spielern mehr Kontrolle über ihr eigenes Verhalten geben soll. „Um an den Video Lottery Terminals spielen zu können, ist bereits seit elf Jahren eine verpflichtende Gästeregistrierung eingerichtet“, heißt es. Der Spielerschutz ist nun auch auf die digitale Ebene ausgeweitet.

Das digitale Werkzeug zur Selbstkontrolle

Wie WINWIN offiziell in einer Aussendung mitteilt, wurde mit dem persönlichen Bereich MYWINWIN eine neue Ebene des Spielerschutzes eingezogen. Das System nutzt die Software MENTOR, die bereits seit längerem auf der Plattform win2day zum Einsatz kommt.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick: Echtzeit-Statistik: Spieler erhalten eine genaue Aufzeichnung über ihre Einsätze, Gewinne, Verluste sowie die gesamte Spieldauer.

Trend-Analyse: Die Software wertet das bisherige Spielverhalten aus und gibt den Teilnehmern personalisiertes Feedback.

Limit-Management: Über das Tool können wöchentliche oder monatliche Limits eigenständig herabgesetzt werden. Eine Erhöhung dieser Limits über den digitalen Bereich ist bewusst nicht möglich.

Selbsttest: Integrierte Tests ermöglichen es, ihr eigenes Risiko-Profil besser einzuschätzen. Die Umstellung ist für Gäste der bundesweit 20 Standorte keine freiwillige Option. Die Nutzung des Spielerschutzbereiches in MYWINWIN ist ab sofort Voraussetzung für die Spielteilnahme.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.04.2026 um 14:52 Uhr aktualisiert