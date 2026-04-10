Strom-Brief: Am 17. April endet Frist für über 40.000 Österreicher

Ursprünglich war bis Ende März Zeit, doch die Frist für all jene Menschen, die für den Strom-Sozialtarif ab April noch etwas machen müssen, wurde verlängert. Sie haben bis 17. April Zeit, betroffen sind über 40.000 Haushalte.

Mit April ist der Sozialtarif für Strom gestartet. Knapp 290.000 Haushalte in Österreich bekommen dabei bis zu einem Jahresverbrauch von 2.900 Kilowattstunden Strom um sechs Cent pro Kilowattstunde. Im März sind dabei bei allen Haushalten, die vom neuen Stromtarif profitieren, Briefe eingetrudelt. Es handelt sich um jene Menschen, die vom ORF-Beitrag befreit sind – Studierende ausgenommen. Doch nicht alle von ihnen bekommen den günstigen Tarif automatisch mit April, einige müssen dafür etwas machen. Und sie haben nur noch bis 17. April 2026 dafür Zeit, wie man seitens des ORF-Beitrags Service GmbH (OBS), die mit der Einholung der Daten vom Wirtschaftsministerium beauftragt wurde, nun exklusiv gegenüber 5 Minuten erklärt.

©Leserfoto Im März haben zehntausende Österreicher Briefe bezüglich des Strom-Sozialtarifs bekommen. Die Frist – ursprünglich mit 31. März festgelegt, wurde mittlerweile auf 17. April verlängert.

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Strom-Sozialtarif: Was zehntausende Österreicher noch machen müssen

Die Frist für den Sozialtarif schon ab April wurde dabei verlängert, ursprünglich hätten die Rückmeldungen schon mit Ende März eintrudeln sollen. Von jenen rund 290.000 Haushalten, die Anspruch haben, mussten knapp 100.000 noch die Zählpunktnummer durchschicken. „Bisher sind bei der OBS rund 55.000 Rückmeldungen eingelangt (Stand 10. April 2026). Weitere Rückmeldungen werden derzeit noch entgegengenommen und laufend bearbeitet“, erklärt man seitens der OBS weiter. Die übrigen knapp 190.000 Haushalte haben übrigens auch einen Brief bekommen, bei ihnen war die Zählpunktnummer allerdings schon bekannt. In deren Brief stand: „Alles erledigt – Sie müssen nichts weiter tun.“

Wo du die Zählpunktnummer findest: Die Zählpunktnummer findet man entweder direkt auf der Strom-Rechnung, am Strom-Vertrag oder im Service-Portal des Strom-Lieferanten online. Sie beginnt mit „AT“ und hat 33 Stellen.

Sozialtarif für Strom: Wie man die Zählpunktnummer schicken kann

Die Zählpunktnummer muss übrigens mittels Formular, das mit dem Brief gekommen ist, an die OBS übermittelt werden. Jene über 40.000 Haushalte, die das noch nicht erledigt haben, können das entweder per Post, via Upload auf der OBS-Website hier oder per E-Mail an service@obs.at erledigen. Entscheidet man sich für die Variante per Post sei noch gesagt, dass nicht das Datum zählt, an dem der Brief abgeschickt wurde, sondern jenes, an dem er eintrifft. Ist man sich also unsicher, sollte man das eher online oder per Mail erledigen.

Strom-Sozialtarif: Was, wenn ich die Zählpunktnummer erst später schicke?

Der 17. April als Frist gilt übrigens nur dann, wenn man den Sozialtarif bereits ab April auf der Stromrechnung berücksichtigt haben möchte. Langt die Zählpunktnummer erst nach diesem Stichtag ein, „wird der Sozialtarif ab Mai 2026 berücksichtigt“, heißt es seitens der OBS auf Nachfrage von 5 Minuten. Auch dann heißt es schnell sein, da grundsätzlich gelten würde, „dass der Sozialtarif ab dem Folgemonat zur Anwendung kommt, in dem der Anspruch an den jeweiligen Stromlieferanten gemeldet wurde„. Heißt konkret: Wird die Zählpunktnummer erst im Mai übermittelt, wird der billigere Tarif ab Juni wirksam. Abschließend heißt es seitens der OBS noch: „Nach erfolgreicher Aktivierung wird der Sozialtarif vom Stromlieferanten bei der nächsten Stromrechnung beziehungsweise bei der Jahres‑ oder Schlussabrechnung berücksichtigt.“