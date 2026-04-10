Wer wird bester Bierprofi? Sommelier-Staatsmeisterschaft in Vorarlberg

Bei der 7. Biersommelier-Staatsmeisterschaft in Muntlix geht es um den begehrten Titel und die Qualifikation für die Weltmeisterschaft.

Bei der 7. Biersommelier-Staatsmeisterschaft in Muntlix geht es um den begehrten Titel und die Qualifikation für die Weltmeisterschaft.

Österreich ist weltweit führend bei der Ausbildung von Bier-Experten, heißt es in einer Aussendung. Jetzt wird es wieder ernst: Am 15. Mai 2026 treffen sich die besten Biersommeliers des Landes in Vorarlberg, um den Staatsmeistertitel unter sich auszumachen. Neben Ruhm und Ehre geht es dabei auch um das Ticket für die Weltmeisterschaft.

Wettstreit der Sinne in Muntlix

Die bereits 7. Österreichische Biersommelier-Staatsmeisterschaft findet in diesem Jahr in Muntlix (Gemeinde Zwischenwasser) statt. Der Wettbewerb ist eingebettet in ein großes Festival der Biervielfalt, bei dem auch die Staatsmeisterschaft der Hobby- und Gewerbebrauereien ausgetragen wird. Teilnahmeberechtigt sind alle Biersommeliers mit österreichischer Staatsbürgerschaft oder Hauptwohnsitz in Österreich. Die Teilnehmer müssen ihr Wissen über Brauprozesse, Bierstile und vor allem ihre sensorischen Fähigkeiten bei Blindverkostungen unter Beweis stellen, so in einer Aussendung.

Finale für Fans zugänglich

Für Bierliebhaber gibt es ein besonderes Highlight: Das große Finale der besten sechs Teilnehmer ist öffentlich zugänglich. Ab 17 Uhr stellen sich die „Final 6“ im Frödischsaal einer hochkarätigen Fachjury, der unter anderem der amtierende Staatsmeister Oliver Klamminger angehört. Hier kannst du dich anmelden.