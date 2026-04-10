Polizei-Großeinsatz: 19-Jähriger spazierte mit „Waffe“ durch Stadtgebiet

Ein junger Mann mit vermeintlicher Langwaffe hat am 10. April in Linz-Urfahr einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegenüber den Beamten sagte der 19-Jährige, dass er die Aufregung nicht verstehe.

Der 19-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass es sich um einen Spaß gehandelt habe und er die Aufregung nicht verstehe.

Der 19-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass es sich um einen Spaß gehandelt habe und er die Aufregung nicht verstehe.

Zu einem Großeinsatz der Polizei kam es am Vormittag des 10. April 2026 im Linzer Stadtteil Urfahr. Ein Passant kontaktierte die Polizei, weil er soeben einen Mann mit einer Langwaffe in der Hauptstraße gesehen habe. Beim Eintreffen der Polizei war ein solcher Mann jedoch nicht mehr vor Ort.

Mann mit Waffe vermutet: Spezialkräfte im Einsatz

Bei umfangreichen Erhebungen konnte ein 19-jähriger Syrer als Verdächtiger ausgeforscht werden, der in der Nähe wohnt. Mit größtmöglicher Schutzausrüstung begaben sich Spezialkräfte der Polizei zur Wohnung des 19-Jährigen. Dieser öffnete selbstständig die Wohnungstür und ließ die Beamten hinein. Im Wohnzimmer konnte eine täuschend echt aussehende Airsoft-Waffe gefunden werden.

19-Jähriger muss Einsatz zahlen

Er gab gegenüber den Beamten an, dass es sich um einen Spaß gehandelt habe und er die Aufregung nicht verstehe. Gegen den Mann besteht bereits ein behördliches Waffenverbot. Dem 19-Jährigen werden die Kosten des Einsatzes, die es noch zu eruieren gilt, verrechnet. Außerdem wird er wegen Verwaltungsübertretungen bei der Landespolizeidirektion Oberösterreich angezeigt.