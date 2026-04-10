Doppelte Pension am 30. April: Wie viel Geld jetzt kommt

Im April und Oktober bekommen auch Pensionisten in Österreich je eine Sonderzahlung - ein willkommener Geldsegen in Zeiten der Teuerung. Wir haben euch hier zusammengefasst, was das genau bedeutet und wie viel euch jetzt erwartet.

Im Sommer und rund um Weihnachten bekommen die allermeisten Arbeitnehmer in Österreich ein doppeltes Gehalt – auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld genannt. Und auch in der Pension gibt es zwei Mal im Jahr doppelt Geld. Gerade nun, wo alles teurer wird, ist diese ein doppelter Segen. Im Vergleich zu den Auszahlungen an Arbeitnehmer kommt die „doppelte Pension“ allerdings etwas früher: mit dem April- und dem Oktober-Geld, wie man seitens der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) gegenüber 5 Minuten bestätigt. Das ist also konkret am 30. April 2026 wieder der Fall. Und die PVA gibt auch einen kurzen Einblick in die Geschichte der Pensions-Sonderzahlungen. Mehr dazu in der folgenden Infobox.

Die Pensions-Sonderzahlungen im Laufe der Jahre: 1. Jänner 1956: Einführung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes bringt erste Pensions-Sonderzahlung im September

1. Jänner 1961 kommt zweite Sonderzahlung (im April)

ab 1. Jänner 1965 musste man im Mai bzw. Oktober Anspruch auf eine Pension gehabt haben, um eine Sonderzahlung zu bekommen

ab 1. Jänner 1997 musste man bereits im April bzw. September einen solchen Anspruch haben

1. Jänner 2011: Sonderzahlungen wurden auf April und Oktober verlegt; erstmalige Sonderzahlung wird seither nur anteilsmäßig ausgezahlt, sofern man in den fünf Monaten davor und im Sonderzahlungsmonat selbst nicht durchgehend Pension bezogen hat

Bist du schon in Pension? Nein, ich stehe erst am Anfang meiner Karriereleiter. Nein, ein paar Jährchen habe ich noch vor mir. Ich bin in den nächsten Monaten pensionsberechtigt. Seit kurzem. Schon lange! Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Wie die erste Sonderzahlung im Pensions-Leben aliquotiert wird

Bei der ersten Pensions-Sonderzahlung ist, wie in der Infobox weiter oben ersichtlich, nicht egal, wann man in den Ruhestand gegangen ist. Die erste Sonderzahlung gebührt nämlich nur anteilsmäßig, wenn man in den fünf Monaten davor und im April oder Oktober selbst nicht durchgehend Pension in Österreich bezogen hat. „Dabei verringert sich die Höhe der Sonderzahlung je Kalendermonat ohne Pensionsbezug um ein Sechstel“, erklärt die PVA auf Nachfrage von 5 Minuten. Ab der zweiten Sonderzahlung bekommt man freilich immer die gesamte überwiesen. In der folgenden Tabelle findet ihr genau aufgeschlüsselt, wie viel man von der ersten Sonderzahlung bekommt – je nach Monat, in dem man in den Ruhestand geht.

Sonderzahlung (Monat) Pensions-Stichtag (Monat) Anteil an der 1. Sonderzahlung April November 6/6 April Dezember 5/6 April Jänner 4/6 April Februar 3/6 April März 2/6 April April 1/6 Oktober Mai 6/6 Oktober Juni 5/6 Oktober Juli 4/6 Oktober August 3/6 Oktober September 2/6 Oktober Oktober 1/6

Wie viel Geld gibt es bei der doppelten Pension netto?

Wir haben für euch nun auch noch berechnen lassen, wie hoch die doppelte Pension im April ausfallen wird. Dazu stellen wir in der folgenden Tabelle in 200-Euro-Schritten ab einer Brutto-Pension von 1.000 Euro bis zu einer solchen von 4.000 Euro Brutto- und Nettowerte gegenüber. Solltet ihr es ganz genau wissen wollen, könnt ihr euch mit eurer Brutto-Pension hier auf der Arbeiterkammer-Seite online genau berechnen lassen, wie viel ihr bekommt. Zu beachten: Solltet ihr seit Dezember in Pension gegangen sein, gebührt die Erhöhung nur anteilsmäßig, wie oben schon beschrieben.