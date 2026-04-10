Zweigeteiltes Wetter: Sonne im Westen, Nebel-Frust im Süden

Schon ab den Vormittagsstunden setzt sich laut GeoSphere Austria „in den westlichen Landesteilen sowie auch von Oberösterreich ostwärts sonniges und trockenes Wetter“ durch. Wer im Süden unterwegs ist, braucht etwas mehr Geduld: In Teilen Kärntens und der Steiermark „halten sich Restwolken hingegen deutlich länger“, und im Bergland sind vereinzelte Schauer nicht ausgeschlossen. Erst am Nachmittag steigen hier die Chancen auf Sonne. Gegen Abend kündigt sich im Westen bereits der nächste Wetterwechsel an, wenn in Vorarlberg „erste kompakte Wolken einer erneuten Störungszone“ aufziehen. Nach einer teils frostigen Nacht (minus 3 bis plus 7 Grad) klettert das Thermometer am Nachmittag auf 12 bis 24 Grad. Am wärmsten wird es dabei im Westen. Der Wind weht im Flachland meist nur schwach.

Am Berg: Hier wird es sonnig

Für Bergsportler bietet der Samstag sehr unterschiedliche Bedingungen. Während im Westen die „Sonne oft schon von der Früh weg uneingeschränkt scheint“, bleibt es im Osten und Süden ungemütlicher. Besonders von den Gurktaler Alpen bis zum Wechsel sind die Wolken hartnäckig und „hüllen die Gipfel den ganzen Tag in Nebel“. In 2000 m Höhe schwanken die Temperaturen stark: Während es am Schneeberg kühle 0 Grad hat, klettert der Wert in der Silvrettagruppe auf bis zu 8 Grad.