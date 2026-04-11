„Leck mich ja nicht ab!“: Skurrile Szenen in neuer „Tinderreisen“-Folge

Linda crasht unabsichtlich das Date von Jessica und Daniel in Malaga. Jessica stört’s nicht, da es nicht ganz passt mit dem Spanier. Und Daniel versteht plötzlich nur mehr Spanisch. Die Damen plaudern über ihn und wie das Date mehr schlecht als recht läuft und bekommen gar nicht mehr mit, dass er auch noch da ist. Er nimmts grinsend mit Humor: „Können wir zu Englisch wechseln?“ „Ich versteh ein bisschen“, verblüfft er die beiden mit seinen Deutsch-Kenntnissen. Hat er etwas verstanden? Linda überrumpelt dann Freundin Jessica und erklärt Daniel, dass Jessica ihn nicht so super findet. „Warum sagt die das so, ich hab das nicht einmal so in der Form zu ihr gesagt und sie haut das so raus“, ist Jessica baff. „Er schaut auf jeden Fall aus wie ein Typ, der mich beglücken darf. Na, Spaß, ich kenn ihn noch nicht echt“, lacht Linda. Ein Date wird fixiert und alle drei sind happy.

©ProSiebenSat1Puls4 Zwischen Jessica und Daniel harmoniert es nicht ganz.

Hat Lev schon Schmetterlinge im Bauch?

In Südkorea sind Lev und Jin weiter auf einer Wellenlänge. In einem „Maid-Café“, ein an Anime angelehntes Café, in dem Kellner Dienstbotentracht tragen, ist Lev natürlich auch gleich dabei. Am Ende des Abends schwärmt Lev von Jin: „Wahnsinnig humorvoll, ur aufgeschlossen, gescheit, eine erfrischende Abwechslung zu dem absoluten ‚Ödentum‘, das sich auf der Tinderlandschaft in Österreich so herumtreibt.“ Als er ihr liebevoll über die Wange lecken will, stoppt sie ihn auf ihre eigene Art: „Leck mich ja nicht ab! Du solltest Anstand haben, man leckt niemanden im Gesicht. Man leckt woanders.“

©ProSiebenSat1Puls4 Das Date zwischen Lev und Jin verläuft gut. ©ProSiebenSat1Puls4 „Ableck-Aktion“ von Lev sorgt für Irritation.

Bei Danny läuft es gut, bei Patrick eher weniger

Danny ist in Lissabon im siebten „Tinder-Himmel“: „Ich würde mich am liebsten nur mehr mit ihr treffen, besser kann es nicht mehr werden.“ Er ist im Verlauf des Dates funkte es zwischen der Brasilianerin und ihm. Leticia: „Zuerst dachte ich, dass es ein Schei*-Date ist, der Typ redet nichts, aber als wir Privatsphäre hatten, war es perfekt. Er ist ein netter, intelligenter Kerl.“ Ein Date für den nächsten Tag wird gleich fixiert. Reisekumpane Patrick hat sich in der Zwischenzeit in sieben oder acht Lokalen die Zeit mit kühlen Blonden vertrieben, da ihn das Dating-Glück verlassen hat. Mit brennenden Augen geht’s am nächsten Morgen zum neuen Date. Doch die körperbewusste Dame ist abstinent. „Das ist ja wirklich zum Verzweifeln“, seufzt der Niederösterreicher, der den nächsten Tiefschlag verdauen muss.