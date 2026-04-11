Ryanair warnt: Flugausfälle und steigende Preise möglich

Die hohen Kerosinpreise könnten die Kosten für Flüge im Sommer hochtreiben. Die Fluglinie Ryanair schließt Erhöhungen und Flugausfälle nicht aus.

Die drastisch gestiegenen Kerosinpreise könnten den Sommerreiseverkehr bei Ryanair beeinträchtigen. Wie Marcel Pouchain Meyer, Manager bei der irischen Billigfluglinie, gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) mitteilte, beobachtet das Unternehmen die aktuelle Marktentwicklung mit Sorge.

Preiserhöhungen und Stornierungen nicht ausgeschlossen

Zwar ist es der Airline gelungen, rund 80 Prozent des bis Ende März 2027 benötigten Treibstoffs durch Preisabsicherungen zu einem Fixpreis zu sichern. Es gibt aber noch einen Unsicherheitsfaktor von 20 Prozent. Die Fluglinie schließt deswegen derzeit weder Flugstornierungen noch kurzfristige Preiserhöhungen aus, um auf die Marktveränderungen zu reagieren.

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Ticket am besten früh buchen

In Italien wurden an einigen Flughäfen bereits Engpässe bei der Kerosinversorgung gemeldet. Ryanair rät Kunden, Flugtickets möglichst früh zu buchen. So könnte man mögliche Preiserhöhungen im Juni und Juli vermeiden.