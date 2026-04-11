Auto landete auf dem Dach: Kleinkind und drei Frauen bei Unfall verletzt

Am 10. April 2026 ereignete sich gegen 17.30 Uhr im Gemeindegebiet von Pottendorf ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der Badner Straße bei Pottendorf. Er wollte abbiegen und blieb aufgrund des Gegenverkehrs deshalb stehen. Dann geschah das Unglück.

Auto wurde nach Frontalkollision ins Feld geschleudert

Hinter ihm fuhr eine 35-jährige Frau. In ihrem Auto saßen drei weitere Personen: Eine 76-jährige Kärntnerin, eine 44-jährige Frau, ebenfalls aus Pörtschach, und ein 2-jähriges Mädchen. Das Kind saß in einem Kindersitz. Aus bislang unbekannten Gründen bemerkte die 35-Jährige den Bremsvorgang des 68-Jährigen zu spät und wich nach links in den Gegenverkehr aus, wo sie mit dem Firmenkastenwagen eines 30-jährigen Mannes kollidierte. Durch die Frontalkollision wurde das Auto der 35-Jährigen in das angrenzende Feld geschleudert und kam auf dem Dach zum Liegen.

Schwer verletzt

Die 35-jährige Lenkerin und die 76-jährige Beifahrerin konnten sich selbst und das 2-jährige Mädchen aus dem Fahrzeug befreien. Die 44-jährige Frau auf der Rückbank wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde anschließend mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber Christopherus 3 in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Die 35-jährige Frau und das 2-jährige Mädchen wurden mit dem Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt gebracht. Die 76-jährige Frau wurde mit der Rettung mit leichten Verletzungen in das Landesklinikum Baden verbracht. Der 68-Jährige und der 30-Jährige blieben unverletzt.