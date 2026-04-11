Alptraum: Mann sticht Frau mit einer Spritze, sagt ihr, sie wird sterben

In Wien hat ein Mann am Freitag eine 20-Jährige mit einer Spritze in den Oberarm gestochen. Danach sagte er ihr, es wäre Gift enthalten gewesen und wenn sie ihm nicht folgen würde, daran sterben müsse.

Ein Mann stach in wien einer Frau mit einer Spritze in den Oberarm und erklärte hr, dass GIft darin war.

Ein Mann stach in wien einer Frau mit einer Spritze in den Oberarm und erklärte hr, dass GIft darin war.

Mit einer Spritze soll ein 38-jähriger Österreicher eine ihm unbekannte 20-jährige Frau bei einer Bushaltestelle in der Leopoldauer Straße, Wien, in den Oberarm gestochen haben. Danach soll er zu der Frau gesagt haben, dass sich Gift in der Spritze befinde und sie ihm jetzt folgen müsse, sonst würde sie sterben. Anschließend ging er weg.

Sofortfahndung wurde eingeleitet

Die 20-Jährige verständigte umgehend den Polizeinotruf. Polizisten der Polizeiinspektion Kürschnergasse nahmen die Angaben des Opfers auf und leiteten eine Sofortfahndung ein. Beamten der Polizeiinspektion Trillergasse (Funkwagen Ullrich/1) gelang es, den Tatverdächtigen unweit des Tatortes anzuhalten und vorläufig festzunehmen. Die Spritze wurde sichergestellt. Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

Mann bestritt Tat

Der 38-Jährige bestritt in seiner Vernehmung die Tat und gab an, lediglich Suchtgift kaufen gewollt zu haben. Auf richterliche Anordnung wurde ihm durch einen Amtsarzt Blut abgenommen, um eine mögliche Gefährdung durch übertragbare Krankheiten abzuklären. Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung, der schweren Nötigung sowie der vorsätzlichen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten sind im Gange.