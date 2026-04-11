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Bild auf 5min.at zeigt Christian Stocker.
Bundeskanzler Christian Stocker in Crash auf A1 verwickelt.
Oberösterreich
11/04/2026
Unfall

Crash bei Ansfelden: Bundeskanzler Stocker in Unfall verwickelt

Auf der Westautobahn in Oberösterreich sind am Freitagnachmittag, dem 10. April drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Auch das Fahrzeug von Bundeskanzler Christian Stocker war beteiligt.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)

Auf der A1 bei Ansfelden kam es am Freitag im dichten Nachmittagsverkehr zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Informationen konnte ein Fahrzeug in einer Kolonne nicht mehr rechtzeitig abbremsen, wodurch es zur Kollision kam. In den Unfall war auch das Dienstfahrzeug von Bundeskanzler Christian Stocker involviert. Ein weiteres Fahrzeug aus dem Begleitschutz prallte in der Folge ebenfalls auf. An allen beteiligten Autos entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Aus dem Büro des Bundeskanzlers wurde gegenüber der Kronen Zeitung bestätigt, dass er den Vorfall unbeschadet überstanden hat. Geplante Termine sollen wie vorgesehen stattfinden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.04.2026 um 12:23 Uhr aktualisiert
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