Endspurt für Tunnelsanierung in Tirol: Es kommt zu Sperren

In Tirol kommt es zum Endspurt des Brettfalltunnels. Es kommt dadurch aber zu einer Sperre.

Endspurt für die Generalsanierung des Brettfalltunnels: Im April startet die dritte und finale Bauphase. In dieser werden die Paneele an den Seitenwänden des Tunnels montiert. Um an den jeweiligen Seitenwänden zu arbeiten, braucht es eine einspurige Verkehrsführung. Daher ist der Brettfalltunnel ab Montag, 13. April 2026, bis voraussichtlich zum Beginn der Sommerferien Mitte Juli taleinwärts einspurig befahrbar (Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h).

Zu diesen Sperren kommt es

Talauswärts wird der Verkehr über Schlitters bzw. Strass im Zillertal umgeleitet. An den starken (verlängerten) Reisewochenenden (1. bis 3. Mai, 14. bis 17. Mai, 23. bis 25. Mai sowie 4. bis 7. Juni) wird der Tunnel zweispurig in beide Fahrtrichtungen geöffnet (Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h). Aufgrund des Frühjahrsputzes muss der Tunnel zudem von Dienstag, 7. April, bis Donnerstag, 9. April 2026, jeweils in der Nacht von 19 bis 6 Uhr gesperrt werden. Für eine Übung der Einsatzkräfte wird der Tunnel zudem am Freitag, 10. April 2026, von 18 bis 23 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wird jeweils über Schlitters bzw. Strass im Zillertal umgeleitet.

Maßnahmen zur Verkehrsentlastung aufrecht

Um die Auswirkungen des Ausweichverkehrs so gering wie möglich zu gestalten, wurde bereits für die bisherigen Sperren ein umfassendes Verkehrskonzept etabliert. Auch in der dritten Bauphase werden wieder Maßnahmen gesetzt – unter anderem Fahrverbote auf Gemeindestraßen für den Ausweichverkehr. Auch der Bypass am Kreisverkehr in Strass im Zillertal wird während der Teilsperre geöffnet.

106 Kilometer Kabel und neueste Sicherheitstechnik

In den vergangenen beiden Jahren wurde bereits der Großteil der Arbeiten im und rund um den Tunnel abgeschlossen. So wurden alle betriebs- und sicherheitstechnischen Einrichtungen erneuert und teils ergänzt, um einen sicheren Tunnelbetrieb am Stand der Technik und eine verlässliche Anbindung des Zillertals zu gewährleisten. Unter anderem wurden mehr als 106 Kilometer Kabel verlegt, die Betriebsgebäude erweitert und neu errichtet sowie die Notruf-, Löschwasser- Video,- Belüftungs- und Brandmeldeanlagen, die Tunnelbeleuchtung, die elektronischen Verkehrszeichen und der Fahrbahnbelag vollumfänglich erneuert.