Tödlicher Frontalcrash: Junger Lenker (19) überlebt nicht

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Oberösterreich ist ein junger Mann ums Leben gekommen. Die Kollision ereignete sich am frühen Samstagmorgen auf der B129 im Bezirk Eferding.

Ein 19-jähriger Kosovare aus dem Bezirk Eferding lenkte am 11. April 2026 um 6.46 Uhr seinen Wagen entlang der Eferdinger Bundesstraße B 129 Richtung Eferding. Zeitgleich lenkte ein 63-jähriger Serbe aus Niederösterreich eine Sattelzugmaschine samt Auflieger entlang der B 129 Richtung Linz. Im Ortsgebiet Alkoven kam es zu einer Frontalkollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Autofahrer im Auto eingeklemmt wurde.

19-Jähriger verstarb noch an Unfallstelle

Eine Ärztin als Ersthelferin, die zufällig am Unfallort dazu stieß, leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Der 19-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Tragischerweise verstarb der 19-Jährige noch an der Unfallstelle. Ein durchgeführter Alkotest beim LKW-Lenker verlief negativ. Die an der Unfallstelle anwesenden Angehörigen mussten vom Kriseninterventionsteam betreut werden.