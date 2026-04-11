Digitale E-Card in Österreich: So aktivierst du sie auf deinem Handy

Seit dem 8. April 2026 ist die E-Card in Österreich offiziell auch in digitaler Form verfügbar. Und so kannst du sie auf deinem Smartphone aktivieren.

Die E-Card kannst du in Österreich nun auch auf dein Handy laden.

Die E-Card kannst du in Österreich nun auch auf dein Handy laden.

Wer die ID Austria besitzt, kann sich die E-Card unkompliziert über die offiziellen Apps der Sozialversicherungsträger, wie etwa „Meine SV“ oder „Meine ÖGK“, auf dem Smartphone aktivieren. Der Vorgang ist in wenigen Minuten abgeschlossen und macht das Mitführen der Plastikkarte im Alltag dann rein theoretisch überflüssig.

Digitale E-Card beim Arzt vorzeigen

In der Arztpraxis oder Apotheke funktioniert der Check-in ähnlich wie das kontaktlose Bezahlen: Der Patient öffnet die App, wählt die „Digitale E-Card“ aus und hält das Smartphone an die NFC-Schnittstelle des Lesegeräts (erkennbar am „GINO“-Schriftzug). Sobald die Kontrollleuchten am Gerät grün aufleuchten, war die Identifizierung erfolgreich.

So holst du dir die digitale E-Card: Schritt 1: App herunterladen Lade die App deiner Krankenkasse auf dein Handy (zum Beispiel „Meine SV“ oder „Meine ÖGK“). Es gibt sie für iPhones und Android-Handys.

Schritt 2: Anmelden Du brauchst dafür eine aktive ID Austria. Suche in der App unter „Übersicht“ den Punkt „E-Card hinterlegen“.

Schritt 3: Fertigstellen Das Aktivieren dauert nur ein paar Minuten. Danach ist deine E-Card auf dem Handy gespeichert.

Ohne Internet – keine E-Card

Ein wichtiger technischer Aspekt ist jedoch die Abhängigkeit von einer aktiven Internetverbindung. Da die App in Funklöchern – etwa in Kellerräumen von Apotheken oder Arztpraxen mit dicken Mauern – den Dienst verweigern kann, empfiehlt es sich, die klassische E-Card als Backup weiterhin im Geldbeutel zu behalten.