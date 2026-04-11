Wohnen darf kein Luxus sein: Neue ÖGJ-Chefin fordert radikale Maßnahmen

Die Österreichische Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) hat mit Jennifer Huemer eine neue Bundesvorsitzende gewählt. Die 24-Jährige ist die zweite Frau an der Spitze der Organisation. Gemeinsam mit ihrem Team will sie sich besonders für bessere Ausbildungsbedingungen, faire Chancen und leistbares Wohnen für junge Menschen einsetzen.

Schwierige Wohnsituation

Mit der Kampagne „Wohntraum? Träum weiter!“ macht die ÖGJ auf die schwierige Wohnsituation junger Menschen aufmerksam. Mieten, Energie und andere Fixkosten steigen seit Jahren, während Einkommen oft nicht mithalten. Für viele Lehrlinge wird der Auszug aus dem Elternhaus dadurch immer schwieriger, Eigentum bleibt für die meisten ein unerreichbarer Traum.

„Die Realität ist oft eine andere“

„Junge Menschen brauchen Perspektiven. Dazu gehört eine gute Ausbildung, die auf eine digitalisierte und sich ständig verändernde Arbeitswelt vorbereitet, faire Arbeitsbedingungen – und ein Zuhause, das man sich auch leisten kann“, sagt Huemer. Viele Lehrlinge und junge Arbeitnehmer würden derzeit vor einem großen Problem stehen: „Wer arbeitet oder eine Lehre macht, muss sich ein eigenständiges Leben leisten können. Doch die Realität ist oft eine andere.“ „Wohnen ist ein Grundrecht und darf kein Luxus sein. Wenn junge Menschen trotz Arbeit oder Lehre nicht wissen, wie sie sich eine Wohnung leisten sollen, läuft etwas falsch“, betont die Oberösterreicherin. „Die Politik muss endlich handeln!“, fordert die Gewerkschafterin.

To-Do-Liste für die Politik laut ÖGJ; Mit der Kampagne „Wohntraum? Träum weiter!“ verbindet die Gewerkschaftsjugend konkrete politische Forderungen. Dazu zählen unter anderem: Mietpreisdeckel gegen steigende bzw. explodierende Mietpreise Mehr geförderte Startwohnungen für Jugendliche Mehr sozialer Wohnbau statt Spekulationen Ausbau der Wohnbeihilfe Österreichweite Leerstandsabgabe Sanierung und Ausbau von Lehrlingswohnheimen Leistbare Erstfinanzierungen für junge Menschen für den Erwerb von Eigenheimen mit niedrigeren Zinsen und weniger Eigenmittel Petition auf www.oegj.at/wohnen unterschreiben

Das ist Jennifer Huemer

Jennifer Huemer hat eine Lehre als Mobilitätsservicekauffrau bei der ÖBB absolviert, ist seit fünf Jahren in der ÖGJ aktiv und engagiert sich seit sieben Jahren als Funktionärin in der Gewerkschaft vida. Zuletzt war sie sowohl stellvertretende Bundesvorsitzende der ÖGJ als auch der vida. Beruflich ist sie eng mit den Lebensrealitäten junger Menschen verbunden: Als Lehrlingsausbildnerin bei den ÖBB und Betriebsrätin setzt sie sich täglich für die Anliegen von Lehrlingen und jungen Arbeitnehmer ein. „Lehrlinge sind unsere Zukunft. Ich werde mich dafür einsetzen, dass Lehrjahre keine Herrenjahre sind und junge Menschen echte Chancen auf ein gutes Leben haben“, sagt Huemer.