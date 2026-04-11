Historischer Erfolg: Zwei Österreicherinnen im Hauptprogramm von Cannes

Sensation aus Österreich. Gleich zwei österreichische Regisseurinnen kommen im Hauptprogramm der Filmfestspiele von Cannes vor.

Das gab es noch nie: Gleich zwei der stärksten weiblichen Kinohandschriften aus Österreich nehmen 2026 im Hauptprogramm der Filmfestspiele von Cannes teil. Marie Kreutzer, nicht erst seit „Corsage“ von 2022 ein Fixstern am internationalen Parkett, platzierte ihr starbesetztes Missbrauchs-Drama „Gentle Monster“ mit Léa Seydoux und Catherine Deneuve ganz vorne im Hauptwettbewerb, eine der wichtigsten Film-Competitions der Welt.

Weltpremiere ihres Trance-Melodrams „Everytime“

Sandra Wollner („The Trouble with Being Born“) zeigt die Weltpremiere ihres Trance-Melodrams „Everytime“ über Schuld und Vergebung mit Birgit Minichmayr in der Sparte „Un Certain Regard“. Damit ist die an der Croisette vertretene Speerspitze der Branche, Michael Haneke, Ulrich Seidl, Jessica Hausner, Markus Schleinzer, um zwei Namen reicher. Der aktuelle Vorstand des Verbands besteht aus Severin Fiala (Obmann), Jasmin Baumgartner, Veronika Franz, Julia Niemann, Paul Poet, Georg Tiller.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.04.2026 um 14:13 Uhr aktualisiert