Große Suchaktion: Vermisster Wanderer tot in Bachbett aufgefunden

Eine groß angelegte Suchaktion nach einem vermissten Wanderer in Tirol nahm ein tragisches Ende: Der 66-Jährige wurde am nächsten Morgen tot in einem Bachbett aufgefunden.

Am Vormittag des 10. April brach ein 66-jähriger Österreicher in Umhausen (Tirol) zu einer Wanderung in Richtung Farst/Reichalm auf. Nachdem der Mann am späten Nachmittag nicht telefonisch erreicht werden konnte, wurde um 17.55 Uhr seine Abgängigkeit bei der Polizei Ötz zur Anzeige gebracht.

Große Suchaktion

Aufgrund der durchgeführten Erhebungen wurde unverzüglich eine Suchaktion eingeleitet und die Bergrettungen Umhausen und Ötz alarmiert. Weiters wurde die Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle Tirol“ sowie eine Drohen-Komponente der Polizei zur Suchaktion hinzugezogen. Aufgrund vorgefundener Fußspuren im Schnee wurden zusätzlich zwei Notarzthubschrauber und ein nachtflugfähiger Polizeihubschrauber nachalarmiert. Diese konnten jedoch aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse nicht zur Einsatzörtlichkeit fliegen.

Mann tot in Bachbett gefunden

Am nächsten Morgen konnte der Abgängige schließlich von der Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle Tirol“ im Bachbett des Kriseilbaches lokalisiert und aufgefunden werden. Für den Mann kam leider jede Hilfe zu spät. Ersten Erhebungen zufolge dürfte er im Schnee ausgerutscht und anschließend mehrere Meter über steiles Gelände in das teilweise vereiste und mit Schnee gefüllte Bachbett des Kriseilbaches tödlich abgestürzt sein.