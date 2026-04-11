Teuer gegen Billig: „Luxus-Sonnencreme“ als Test-Enttäuschung

Der Sommer naht langsam. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat 12 Sonnencremes getestet. Die meisten schnitten gut ab.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat 12 Sonnencremen fürs Gesicht mit Lichtschutzfaktor (LSF) 50 und 50+ getestet. 9 Produkte schnitten gut, 3 durchschnittlich ab. Der Preis, die Marke und ob das Produkt durch Influencer beworben wird, sagen über die Qualität wenig aus. Mit 64 von 100 Punkten und einem Preis von 4,96 Euro pro 50 ml überzeugt das Produkt einer Supermarkt-Eigenmarke.

Günstige Sonnencreme wird Testsieger

Erfreulich ist, dass alle 12 getesteten Sonnencremen den ausgelobten Schutz vor UVA- und UVB-Strahlung einhalten und folglich bei entsprechender Anwendung gegen Sonnenbrand schützen. Das Sun Kiss Sensitive Sonnenfluid Gesicht & Dekolleté von Spar ist Gewinner der Kategorie „gut&günstig“ und liefert bei einem Preis von 4,69 Euro für 50 ml überzeugende Qualität.

Wie oft cremst du dich beim Baden mit Sonnencreme ein? Einmal, reicht für den Tag. Zwei- bis dreimal, je nach Sonne. Jedes Mal nach dem Schwimmen. Gar nicht. Verlass mich auf den Sonnenschirm. Nie. Vergess ich immer (ups). Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Teure Creme enttäuschte

Ausgerechnet die Lancaster Sun Beauty Mineral Face Cream SPF50 enttäuschte im Anwendungstest – mit einem Preis von 42,00 Euro für 50 ml das mit Abstand teuerste Produkt im Testfeld. Es schnitt bei der Anwendung als einziges Produkt nur durchschnittlich ab. Alle anderen Cremen konnten die 30 Tester, die die Produkte hinsichtlich Textur, Geruch, Verteilbarkeit & Co subjektiv beurteilt haben, überzeugen. Hinsichtlich der Verpackung weisen alle Produkte deutliches Verbesserungspotenzial auf. Unnötige Überverpackungen können leicht vermieden werden. Ebenso zeigt das Beispiel der Pumpflasche von Eucerin, dass auch sehr geringe Restmengen im Behälter möglich sind.

Produkte dieser Marken sind im Test dabei: Avene

Beauty of Joseon,

Decathlon

Eucerin

La Roche Posay

Lancaster

Nivea Sun

Nø Cosmetics

Sun Kiss Sensitive (Spar)

V.Sun

Es muss keine Gesichts-Sonnencreme verwendet werden

Gesichtssonnencremen locken mit weniger aufdringlichem Duft, weniger fettiger Textur und zusätzlichen bspw. feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen. Der Kauf einer Sonnencreme speziell für das Gesicht ist aber nicht notwendig, um sich entsprechend zu schützen. Auch herkömmliche Sonnencremen können bedenkenlos auf das Gesicht aufgetragen werden. Entscheidend ist die Menge: Damit die ausgelobte Schutzwirkung erzielt wird, sollte ein Teelöffel voll Creme verwendet werden.