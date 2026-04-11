Badeunfall in Italien: 12-Jähriger stirbt nach Whirlpool-Unglück

Ein tragischer Badeunfall im Norden von Italien hat am Osterwochenende zum Tod eines 12-jährigen Jungen geführt. Das Kind verstarb am Donnerstag in einer Klinik in Rimini, nachdem die behandelnden Ärzte zuvor den Hirntod festgestellt hatten. Mehrere Tage lang hatten Mediziner auf der Intensivstation versucht, das Leben des Buben zu retten, doch die Folgen des Sauerstoffmangels waren zu schwerwiegend.

Fuß in Filterauslass gesaugt

Das Unglück ereignete sich am Vormittag im Wellnessbereich eines Hotels, während die Hydromassagefunktion des Whirlpools in Betrieb war. Medienberichten zufolge wurde der Fuß des Kindes von einem Filterauslass mit solcher Wucht angesaugt, dass er sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien konnte. Erst nach rund fünf Minuten gelang es den Angestellten des Hauses, die Pumpen durch das Kappen der Stromzufuhr zu stoppen. Trotz einer fast 40-minütigen Reanimation durch die alarmierten Rettungskräfte blieb der Zustand des Jungen kritisch.

Sicherheitsvorrichtungen fehlten

Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft in Italien ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Ersten Erkenntnissen der Nachrichtenagentur ANSA zufolge fehlten zum Unfallzeitpunkt offenbar die vorgeschriebenen Schutzgitter vor den Ansaugstutzen. Warum die Sicherheitsvorrichtungen nicht montiert waren, ist nun Kern der Ermittlungen. Der betroffene Poolbereich wurde von den Behörden umgehend gesperrt.