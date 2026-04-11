Automaten geplündert und Fahrrad gestohlen: Jugendliche geschnappt

Im Bezirk Braunau haben Ermittlungen mehrere Jugendliche ausgeforscht, die in den vergangenen Wochen drei Warenautomaten aufgebrochen und daraus nikotinhaltige Produkte gestohlen haben sollen.

Insgesamt sechs Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren, beschädigten in der Zeit zwischen Ende Dezember 2025 und dem 6. Jänner 2026 drei Warenautomaten. Davon waren zwei in Altheim und einer in Braunau betroffen, wobei sie die Glasscheiben einschlugen und daraus nikotinhaltige Produkte entwendeten.

Fahrrad gestohlen, Jugendliche ausgeforscht

Bei einer der Tatausführungen wurde zusätzlich ein Fahrrad gestohlen, welches von einem der Jugendlichen zur Anfahrt, sowie auch zur Flucht verwendet und anschließend in der Nähe seines Wohnortes abgestellt wurde. Die daraufhin intensiv geführten Ermittlungen führten zur Ausforschung von einem 14-Jährigen, drei 15-Jährige, eine 16-Jährige und einen 17-jährigen Rumänen, alle aus dem Bezirk Braunau. Sie zeigten sich bei ihren Einvernahmen Großteils geständig, zudem konnten ihnen die Tathandlungen eindeutig zugeordnet werden. Das zuvor gestohlene Fahrrad, als auch nikotinhaltige Waren konnten ebenfalls sichergestellt werden. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt.