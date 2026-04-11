In Salzburg: Hubschrauber-Einsatz rettet Paragleiter-Pilot am Gaisberg

Ein Paragleiter blieb am Samstag in der Westwand des Gaisbergs in einem Baum hängen. In einer koordinierten Aktion bargen Hubschrauber und Bergrettung den zunächst bewusstlosen Piloten per Tau.

Der verunglückte Pilot wurde nach der Erstversorgung am Berg zur weiteren Kontrolle in ein Spital gebracht.

Der verunglückte Pilot wurde nach der Erstversorgung am Berg zur weiteren Kontrolle in ein Spital gebracht.

Am Samstagnachmittag kam es am Salzburger Gaisberg zu einem Rettungseinsatz, nachdem ein Paragleiter-Pilot an der Westwand verunglückt war. Die Bergrettung wurde um 16.18 Uhr alarmiert, da der Pilot unterhalb des Rundwanderweges und rund 50 Meter unterhalb eines steilen Felsabruches mit seinem Notschirm an einem Baum hängengeblieben war.

Hubschrauber im Einsatz

Zur Bergung des Verunfallten wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. „Der Mann, der zunächst bewusstlos war, wurde vom Team eines Polizeihubschraubers mit Hilfe eines Taus rasch geborgen und zur Zistelalm geflogen. Nach der Landung konnte der Pilot selbstständig den Hubschrauber verlassen. Er wurde mit der Rettung in ein Spital gebracht“, erklärte die Bergrettung Salzburg.

©Bergrettung Salzburg Ein Hubschrauber wurde angefordert.

Dutzende Einsatzkräfte vor Ort

Im Anschluss an die Personenrettung bargen rund zehn ehrenamtliche Bergrettungskräfte der Ortsstelle Salzburg den Schirm des Paragleiters aus dem steilen Gelände. Die Einsatzkräfte wurden hierfür ebenfalls vom Polizeihubschrauber zum Fundort transportiert. Neben der Bergrettung waren ein Polizei- und ein Rettungshubschrauber, das Rote Kreuz, die Berufsfeuerwehr sowie ein Notarzt am Einsatz beteiligt, der um 19.28 Uhr erfolgreich beendet werden konnte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.04.2026 um 20:37 Uhr aktualisiert