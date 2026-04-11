Zeugenaufruf: 10-Jähriger von grauem Van erfasst

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Völs. Ein 10-Jähriger wurde am Freitag in der Bahnhofstraße von einem grauen Van erfasst und verletzt.

Die Polizeiinspektion Kematen in Tirol bittet nach einem Verkehrsunfall in Völs um Mithilfe aus der Bevölkerung. Am Freitag wurde gegen 15 Uhr ein 10-jähriger Junge in der Bahnhofstraße auf einem Schutzweg von einem Fahrzeug erfasst. Laut Angaben des Kindes wurde es von einem grauen Van touchiert und zu Boden gestoßen, wobei es kurzzeitig das Bewusstsein verlor.

Bursche hatte Angst vor Konsequenzen

Nach dem Vorfall begab sich der Bub zum Gehsteig, wo sich sowohl der Fahrzeuglenker als auch ein unbeteiligter Radfahrer nach seinem Befinden erkundigten. Da das Kind jedoch Angst vor Konsequenzen hatte, lehnte es die Verständigung von Rettung und Polizei vor Ort ab. Aufgrund später auftretender Schmerzen informierte der Junge seine Großmutter, welche die Eltern verständigte.

Polizei bittet um Hinweise

Die Mutter erstattete schließlich am Folgetag eine Anzeige. Der 10-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Zeugen oder Auskunftspersonen, insbesondere der beteiligte Fahrzeuglenker und der Radfahrer, werden dringend ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Kematen unter der Telefonnummer 059133-7115 zu melden.