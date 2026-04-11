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Das Bild auf 5min.at zeigt eine Wiese bei Sonnenschein.
Das Wetter in Österreich wird am Sonntag eher sonnig ausfallen.
Österreich
11/04/2026
Prognose

Zuerst Wolken, dann Sonne: So wird das Sonntags-Wetter

Am Sonntag wird die Sonne am Vormittag von Wolken gestört. Aber im Laufe des Tages kommt sie vielerorts hervor.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)

Während der ersten Tageshälfte gibt es neben kurzen sonnigen Abschnitten noch zahlreiche dichte Wolken. Die meisten Wolken halten sich jedoch im Norden und Osten. Es wird meist angenehm warm.

Sonniges Wetter

„Während der Nachmittagsstunden kann sich vielerorts schließlich sonniges Wetter behaupten. Lediglich in den westlichen Landesteilen sorgen ein paar Quellwolken für lokale Regenschauer“, heißt es seitens der GeoSphere Austria. Der Wind aus Ost bis Süd weht in den östlichen Landesteilen, am Alpenostrand sowie in den Föhntälern an der Alpennordseite mäßig bis lebhaft. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus 2 und 12 Grad. Von Ost nach West liegen die Tageshöchsttemperaturen zwischen 11 und 24 Grad.

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